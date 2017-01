Napoli, Gabbiadini al Southampton: cessione ufficiale alle 22.59. E poi...

Napoli, Gabbiadini al Southampton: cessione ufficiale alle 22.59



Manolo Gabbiadini lascia il Napoli ed è un giocatore del Southampton. La cessione era in fase da preparazione da giorni, ma il comunicato ufficiale è arrivato alle 22.59 ora dell'ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato. L'attaccante italiano ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Il Napoli incasserà 17 milioni di euro più tre di bonus.



EL KADDOURI DAL NAPOLI ALL'EMPOLI



El Kaddouri invece è stato ceduto all'Empoli per 1,5 milioni, contratto fino al 2021. "Grazie a tutti - il messaggio del marocchino su Instagram - Napoli



EL KADDOURI: "NAPOLI NEL CUORE. ENTUSIASMO PER L'EMPOLI"



Un nuovo capitolo, un'altra pagina da scrivere. Lascio una Napoli che porterò sempre nel cuore: una città impossibile da non amare, tifosi fantastici sempre pronti a incitarmi, compagni meravigliosi ai quali auguro ogni fortuna e che mi hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Che dire se non... grazie, a tutti. Vi porterò con me nella nuova avventura che mi attende a Empoli. Un'avventura che mi emozione ed entusiasma.