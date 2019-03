Napoli, Insigne ko. Ancelotti, che tegola: tre infortuni prima dell'Arsenal

NAPOLI, INSIGNE INFORTUNATO: ADDUTTORE SINISTRO. KO ANCHE CHIRICHES E DIAWARA - Brutte notizie per il Napoli di Carlo Ancelotti. Appena rientrati da Salisburgo dopo la gara di Europa League, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti.

Insigne "ha subìto una elongazione dell'adduttore destro". Per l'attaccante i tempi di recuperi sono stimati in 3 settimane.

Per Chiriches "distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra". Anche per lui 3 settimane di stop.

Diawara "ha riportato una infrazione dell'osso navicolare del piede destro". Le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni.

L'Infermeria del Napoli si riempie proprio nelle ore in cui la squadra di Ancelotti pesca l'Arsenal nei quarti di finale di Europa League. La speranza però è che Insigne riesca a recuperare in vista del doppio cofnronto con i Gunners visto che l'andata sarà tra poco meno di un mese (11 aprile) e il ritorno la settimana successiva (18 aprile).

NAPOLI-ARSENAL. ANCELOTTI, 'CON GUNNERS SFIDA DIFFICILE MA MOLTO AFFASCINANTE'

"Sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la società e per i nostri tifosi". Così il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, commenta il sorteggio dei quarti di finale di Europa League dove gli azzurri affronteranno l'Arsenal.