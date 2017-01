Napoli-Real Madrid, l'ombra della camorra sui biglietti della Champions League



L'ombra della camorra dietro la vendita dei biglietti di Napoli-Real Madrid, gara di ritorno degli ottavi di Champions in programma il 7 marzo al San Paolo. Lo scrive Il Mattino.



Napoli-Real Madrid torna dunque a far parlare per la vendita dei biglietti. Inutile dire che l'attesa tra i tifosi partenopei è altissima e secondo il quotidiano napoletano, le indagini della Procura di Napoli avrebbero evidenziato "l'ombra lunga della camorra. La criminalità organizzata sarebbe dietro alla rete di bagarini che sono riusciti a impossessarsi di un altissimo numero di tagliandi, che ogni giorno si trasformano in oro, visti i sovrapprezzi di offerta". Dietro le «paranze» del bagarinaggio cittadino "c’è sempre stato un gruppo mafioso di riferimento. Non esiste il fenomeno dei «cani sciolti»: e per permettersi di maneggiare i biglietti d’ingresso allo stadio bisogna comunque corrispondere una quota al clan.

In passato le cosche che hanno fatto affari d’oro con il bagarinaggio erano quelle della zona occidentale e del centro storico".



NAPOLI-REAL MADRID, BIGLIETTI NOMINALI E CONTROLLI SEVERI AL SAN PAOLO



Il Napoli ha precisato da tempo che i biglietti sono nominativi e che non possono in alcun modo essere ceduti a terzi. La società partenopea, inoltre, ha fatto sapere che i controlli ai varchi saranno particolarmente severi ed ha vivamente sconsigliato ai tifosi di fare acquisti se non attraverso i canali ufficiali, vale a dire le rivendite autorizzate.