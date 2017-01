Napoli-Real Madrid, scandalo bagarinaggio sui biglietti. Esposto Codacons

Il 29 Dicembre iniziava ufficialmente la vendita dei biglietti per il match tra Napoli e Real Madrid, ottavi di finale di Coppa dei Campioni, in programma il prossimo 7 Marzo allo Stadio San Paolo di Napoli. Dopo 20 minuti dalla messa a disposizione dei biglietti gli stessi risultavano già esauriti. Pochi minuti dopo iniziano a comparire online gli stessi biglietti, tutti ovviamente a prezzi maggiorati, su siti non autorizzati.

Alcuni esempi: su “Ticketbis” le curve vanno dai 218 ai 672 €, a fronte dei 50 richiesti sul sito ufficiale del Napoli, fino ad arrivare ai 1689 € per la Tribuna d’onore. Analogo caso sui siti “viagogo.it” e “easysportstickets.com”. Dopo il caso dei biglietti per il concerto dei Coldplay e il più recente caso dei biglietti per “La Traviata” al Teatro della Scala di Milano, ennesimo caso di truffa a danno dei consumatori. Il Codacons chiede alla Procura della Repubblica di Milano il sequestro dei biglietti e la remissione degli stessi per bagarinaggio.