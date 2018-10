Nazionale, Mancini convoca Cutrone. Balotelli out. Ecco i 28 azzurri

Nazionale, Mancini convoca Cutrone. Balotelli-Belotti out. Ecco i 28 azzurri

Sebastian Giovinco rientra tra i 28 giocatori convocati dal ct Roberto Mancini per il doppio impegno degli azzurri: l'amichevole con l'Ucraina (10 ottobre a Genova) e la sfida di Nations League in Polonia (il 14 ottobre a Chorzow), out Mario Balotelli e Andrea Belotti. Sono le novità nella lista diramata dal ct azzurro.

NAZIONALE, GIOVINCO E CUTRONE TRA I 28 CONVOCATI DI MANCINI. CAPRARI, PRIMA CHIAMATA

Il gruppo dei convocati, ufficializzato oggi dal ct, si compone di 4 portieri: prima chiamata per Gianluca Caprari, rientrano in azzurro Alessandro Florenzi e Danilo D'Ambrosio, assenti a settembre, Marco Verratti e Patrick Cutrone, che avevano fatto l'ultima apparizione in Nazionale a marzo nei due test in Inghilterra, Francesco Acerbi, dopo oltre due anni (ultima convocazione a marzo 2016) e Sebastian Giovinco dopo tre anni, dall'ottobre 2015 contro la Norvegia a Roma.

NAZIONALE, I 28 CONVOCATI DI ROBERTO MANCINI

L'elenco dei convocati. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D'Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan). Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino).