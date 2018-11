Nazionale, Vincenzo Grifo, dalla Serie B tedesca alla maglia azzurra in tre anni

Roberto Mancini cala un tris a sorpresa nelle convocazioni della nazionale italiana: Stefano Sensi, Sandro Tonali e Vincenzo Grifo. la chiamata che ha spiazzato di più è quest'ultima: 25enne ala dell'Hoffenheim che aveva collezionato sin qui soltanto quattro presenze (e un gol) nell'Under 20 di Evani e una convocazione con l’U21 di Gigi Di Biagio nel 2013 (senza esordire). Tifoso dell’Inter, nel 2012 venne cercato dalla Lazio, ma rifiutò: "Volevo restare vicino casa". Grifo nasce trequartista, ora gioca di più come esterno d’attacco vista l'attitudine a rientrare sul destro e calciare in porta. L'idea venne a Christian Streich ai tempi del Friburgo nel 2015, quando il ragazzo giocava nella Serie B tedesca, e fruttò 14 reti, 15 assist con promozione della squadra in Bundesliga. Sei reti nella massima serie tedesca l'anno dopo, quindi il 28 maggio 2017 viene acquistato dal Borussia Mönchengladbach, ma dopo una sola stagione (17 presenze e zero gol), l'11 giugno 2018 fa ritorno all'Hoffenheim (dove quest'anno ha segnato una rete in cinque presenze). Nato a Pforzheim e originario di Naro (provincia di Agrigento), si sente molto italiano. “Nel 2006 e nel 2012 (Mondiale di Germania e semifinale Italia-Germania all'Europeo, ndr) ho festeggiato parecchio!”.

Sandro Tonali è il primo calciatore nato dopo il 2000 a essere stato convocato in Nazionale azzurra. Centrocampista centrale titolare nel Brescia già a 17 anni (ora ne ha 18 e ha già 29 presenze, 2 gol, 5 assist) e viene considerato uno dei più forti giocatori della Serie B nel suo ruolo. Viene paragonato ad Andrea Pirlo (gli somiglia anche nel look) e la scorsa estate è stato uno dei protagonisti del secondo posto dell'Under 19 all'Europeo in Finlandia. Tonali tifa Milan, piace molto alla Juventus anche se la scorsa estate si erano mossa per prime l'Inter (sinergia con la Sampdoria) e la Roma. Cellino ha voluto tenerlo a Brescia, ma nei prossimi mesi sono annunciati nuovi assalti della big italiane per lui.

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha convocato 27 giocatori per l'ultimo impegno nella Nations League con il Portogallo, in programma a San Siro sabato 17 novembre alle 20.45, e per l'amichevole con gli Stati Uniti, che andrà in scena alla 'Luminus Arena' di Genk il 20 novembre, sempre alle 20.45. Non convocati Mario Balotelli e Andrea Belotti, prima chiamata in azzurro per il 23enne centrocampista Stefano Sensi, il 18enne Sandro Tonali (da molti considerato come il nuovo Pirlo) e il 25enne Vincenzo Grifo (ala dell'Hoffenheim).

Questo l'elenco completo.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Vincenzo Grifo (Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter).