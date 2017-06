Nba Finals 2017, Golden State asfalta Cleveland. Lebron James in ginocchio

Nba Finals 2017, Golden State asfalta Cleveland. Kevin Durant Mvp e Curry fa tripla doppia



Golden State vola 2-0 su Cleveland nelle NBA FINALS 2017 all'Oracle Arena di Oakland. I Warriors vincono 132-113 con Kevin Durant che fa 33 punti nella partita che ha visto il ritorno sulla panchina di coach Steve Kerr, fuori da aprile per un dolore alla schiena dopo diversi interventi chirurgici. Partita equilibrata nel primo tempo, poi si scatenano KD e Curry: Steph fa 32 punti e tripla doppia.



CLEVELAND CAVALIERS, NON BASTA LA TRIPLA DOPPIA DI LEBRON JAMES



Non bastano i 29 punti, 14 assist e 11 rimbalzi di LeBron James. Gara 3 è in programma a Cleveland mercoledì e i Warriors sono con le spalle al muro (poi anche gara 4 alla Quicken Loans Arena di Cleveland): vietato sbagliare o l'anello quest'anno A confortare Lebron James e i tifosi di Cleveland resta giusto il pensiero del 2016 quando Golden State si trovò avanti 3-1 e i Cavs vinsero poi il titolo Nba nella settima partita. “Credo che abbiamo eseguito il nostro piano per gran parte della partita. Siamo stati molto più fisici rispetto a gara 1, li abbiamo costretti a 20 palle perse ma ci hanno ancora battuto”, ha detto Kevin Durant a fine match.