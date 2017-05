Nedved conferma: "Juventus su Patrik Schick". Sampdoria e il nodo clausola

Nedved conferma: "Juventus su Patrik Schick"



La Juve è su Patrik Schick. A confermare l'interesse per il gioiello della Sampdoria è il vicepresidente del club bianconero Pavel Nedved. "Posso confermare che ci interessa e che sicuramente continueremo a essere interessati in futuro" ha detto l'ex giocatore all'emittente ceca O2 TV. "Il suo futuro dipenderà da quello che sia lui sia il suo agente sceglieranno di fare. Schick è il classico giocatore che sa stare in più posizioni in campo e ricoprire vari ruoli. Ha tecnica, ma anche velocità e fisico. Insomma, ha tutte le caratteristiche di un attaccante moderno. Il futuro è suo, deve solo tenere la testa a posto: se lo farà avrà una grande carriera perché ha tutto per diventare il migliore", ha detto Nedved.



SCHICK, L'ESPLOSIONE CON LA MAGLIA DELLA SAMPDORIA



Ventuno anni compiuti a gennaio. Schick ha collezionato 28 presenze in campionato e 11 gol alla prima stagione in A. Sull'attaccante ceco - paragonato da alcuni a Zlatan Ibrahimovic (giocatore a cui lo stesso Schick ha detto di ispirarsi oltre a Cristiano Ronaldo ) e da altri al grande Marco Van Basten - ci sono anche Napoli, Inter, Roma, e ora la Juventus.



SCHICK, CLAUSOLA DA 25 MILIONI E LA PROPOSTA RINNOVO DELLA SAMPDORIA



Schick piace ai top club e la Sampdoria cerca di tenerselo. Ma al momento se il giocatore si accordasse con qualche squadra, 'basterebbero' 25 milioni per portarlo via da Genova. Per questo il club blucerchiato sta cercando di trovare un accordo di rinnovo che porti la clausola a 40 milioni. Ma gli agenti del giocatore prendono tempo e chiedono cifre importanti per dare l'ok.



SCHICK, FERRERO: JUVENTUS E ROMA? DE LAURENTIIS LO VUOLE AL NAPOLI"



"Schick? E’ un talento ed ha una clausola. C’è il Napoli che lo vuole e non solo: anche Juve e Roma lo vogliono, ma la Samp lo vuole tenere. De Laurentiis è grande e se mi chiama vuol dire che è interessato a Schick, ma vi assicuro che non è l’unico".



SCHICK, FERRERO: "VOGLIO TENERLO ALLA SAMPDORIA"



"Mi chiedo come mai solo Ferrero si è accorto di lui ed ha preso questo ragazzo. Gli ho dato fiducia e adesso me lo tengo stretto. Ha una clausola e vedremo cosa accadrà, ma è importante essere sereni. Abbiamo chiuso un bilancio in positivo e sono felice perché il lavoro paga sempre. Bisogna lavorare ed essere sereni”.