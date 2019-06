Neymar accusato di stupro. Interrogato dalla polizia di Rio

Neymar è stato interrogato dalla polizia brasiliana di Rio de Janeiro per aver divulgato sui social immagini intime di Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che lo ha accusato di stupro. L'asso del Paris Saint Germain si è presentato in carrozzella dopo essersi infortunato alla caviglia due giorni fa nell'amichevole del Brasile con il Qatar. Uscendo dal commissariato, il calciatore si è limitato a ringraziare "i fan e gli amici". "Grazie per il sostegno, mi sento molto amato".