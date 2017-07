Neymar al Psg? Barcellona fa tremare la Juventus: tutto su Dybala



Il Barcellona ha un nome su tutti nel caso in cui il Psg pagasse davvero la clausola per Neymar (vedi sotto): Paulo Dybala. Il gioiello della Juventus è sotto stretto monitoraggio blaugrana da oltre un anno: veniva considerato già in tempi sospetti il possibile erede di Messi, il giocatore da acquistare e far crescere al fianco della Pulce in vista di un futuro passaggio di testimone. Ora la Joya rischia di trasformarsi nell'erede di Neymar, giocatore che mai il Barca vorrebbe perdere, ma rischia di veder partire con direzione Parigi.



Neymar-PSG, accordo. Barcellona trema, lo sceicco pagherà la clausola



Neymar a un passo dall'addio al Barcellona. Il Psg sta diventando l'incubo del club blaugrana in queste ore. Per 'Catalunya Radio' il padre dell'attaccante brasiliano avrebbe raggiunto l'accordo con il PSG. Lo sceicco è disposto a versare l'intero importo della clausola del fuoriclasse sudamericano: 222 milioni di euro. Secondo l'emittente, ci sarebbe "il 95% di probabilità che l'operazione si concretizzi".



Neymar a un passo dal Psg e il Barcellona dà l'addio al sogno Verratti



Per il Barcellona sarebbe una doppia beffa. Oltre a perdere Neymar vede allontanarsi irrimediabilmente anche Verratti. Il cambio di agente da Di Campli a Raiola complica l'arrivo del centrocampista italiano, pronto a rinnovare il contratto col Paris Saint-Germain



NEYMAR, VERRATTI E LA "VENDETTA" PSG ALL'UMILIAZIONE COL BARCELLONA IN CHAMPIONS LEAGUE



Una sconfitta devastante da parte del Psg, la vendetta a quanto accadde sul campo negli ottavi di Champions League quest'anno quando Messi e compagni vinsero 6-1 un rocambolesco match di ritorno al Camp Nou, dopo il 4-0 subito all'andata.



MONACO FURIOSO COL REAL MADRID: "MBAPPE' CONTATTATO SENZA NOSTRO OK" MONTECARLO ". ANCHE LA JUVENTUS VIGILA



Il Monaco attacca quei "club importanti del calcio europeo che che, con nostro dispiacere, moltiplicano i contatti con Kylian Mbappe' e il suo entourage senza avere l'autorizzazione della societa'". Il club francese "intende ricordare a questi club che tali comportamenti sono contrari all'articolo 211 del Regolamento amministrativo della Lega calcio professionisti e all'articolo 18.3 del Regolamento dello Statuto e dei trasferimenti dei giocatori della Fifa". Allo scopo di mettere fine "a questa situazione inaccettabile", la societa' campione di Francia "ha intenzione di chiedere alla Lega e alla Fifa di avviare procedure disciplinari nei confronti dei club trasgressori".

Il 18enne Mbappè è finito sul radar di diversi top club, in primis il Real Madrid che ha venduto Morata al Chelsea. Ma non va sottovalutata la pista Juventus se dovesse perdere Dybala (direzione Barcellona). Anche l'Arsenal ha in Wenger uno dei più importanti estimatori di Mbappe, ma i Gunners al momento sembrano in seconda fila, rispetto a top club che devono (o rischiano di dover) sostituire le loro punte con urgenza. Su Mbappè pure il Psg, ma se il club francese chiuderà con Neymar è improbabile che faccia il doppio investimento.