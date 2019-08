Neymar al Real Madrid: svolta anti-Barcellona. Florentino Perez scatenato

Neymar aspetta il Barcellona fino al 20 agosto poi ascolterà le proposte del Real Madrid. Florentino Perez è pronto a soffiare O Ney ai nemici storici del Barça. Ma andiamo con ordine.

NEYMAR-REAL MADRID E L'ULTIMATUM AL BARCELLONA. GRANDI MANOVRE SULLA STELLA IN USCITA DAL PSG

Neymar ha fisssato al 20 agosto la deadline per tornare al Barcellona (che lo perse per 222 milioni quando il Psg due anni fa pagò la clausola rescissoria). Un ultimatum dell'attaccante brasiliano secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo "El Mundo Deportivo" nell'ipotesi di vedere nuovamente O Ney al Camp Nou. Neymar e' in rotta da tempo con il Paris Saint-Germain ed e' chiara la sua volonta' di ritornare in Catalogna, ma la trattativa tra i due club è complicata. Il presidente dei parigini Al-Khelaifi chiede almeno 222 milioni di euro per l'asso brasiliano. Dal canto suo, il club catalano non ha la disponibilita' economica visto il mancato trasferimento in Premier League di Philippe Coutinho e la difficolta' a ricevere offerte congrue per giocatori considerati esuberi come Ivan Rakitic. Il prossimo incontro ufficiale tra i due club potrebbe avvenire il giorno 16 agosto, quando sia il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu che Al-Khelaifi si ritroveranno ad una riunione dell'Eca a Liverpool (European Club Association).

REAL MADRID-NEYMAR, DOPO CHE E' SFUMATO POGBA DAL MANCESTER UNITED

Sullo sfondo rimane (minacciosa) l'ombra blanca del Real Madrid. Gia' nel 2013 il club di Florentino Perez aveva provato a soffiare Neymar ai rivali catalani senza riuscirci, ma adesso l'esito potrebbe essere diverso. Secondo il quotidiano spagnolo "Marca", l'ipotesi di vedere Neymar con la "camiseta blanca" e' reale. Dopo il tramonto definitivo dell'acquisto di Pogba dal Manchester United - il calciomercato inglese in ingresso ha chiuso alle ore 18 di giovedì 8 agosto - gli sforzi del Real Madrid si concentreranno su Neymar. Vi sono diversi fattori che rendono questa eventualita' concreta. A differenza del Barça, oltre a vantare ottimi rapporti societari con i parigini, il Real puo' abbassare il costo del cartellino inserendo giocatori graditi ai francesi come Gareth Bale e Keylor Navas (non Modric, secondo i rumors madrileni) e, nonostante l'obiettivo di Neymar sia il ritorno in blaugrana, il brasiliano non disdegnerebbe un approdo al Bernabeu.