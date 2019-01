Neymar chiama il Barcellona per tornare. Ecco perché vuole lasciare il Psg

Neymar chiama il Barcellona per tornare, Psg senza progetti

Neymar ha talmente tanta voglia di tornare al Barcellona da aver chiamato il club blaugrana ben cinque volte pur di lasciare il Paris Saint Germain. Lo spieg il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i contatti tra l'entourage del giocatore e il Barcellona sono avvenuti negli ultimi mesi.

Il padre dell'attaccante brasiliano ha assicurato personalmente al presidente Josep Maria Bartomeu e ai dirigenti del club che Neymar "si e' pentito" di aver lasciato il Camp Nou e che il Paris Saint Germain "non ha progetti".

Le fonti citate dal quotidiano spagnolo sono state descritte come "molto vicine a queste trattative". "I primi contatti sono avvenuti durante l'ultima parte della scorsa stagione e sono continuati in date molto recenti", riferisce il quotidiano. "Le stesse fonti sostengono che in tutte le chiamate effettuate, il padre e rappresentante del calciatore ha detto che suo figlio 'ha sbagliato a firmare per il PSG' durante l'estate del 2017". Secondo le fonti citate da El Mundo, il padre di Neymar ha detto che l'attaccante "e' deluso e molto dispiaciuto" e ha criticato apertamente "la mancanza di progetti sportivi" del Paris Saint Germain, squadra allenata dal tecnico tedesco Thomas Tuchel.

Nell'estate del 2017, il club francese ha pagato la clausola rescissoria del contratto di Neymar, pari a 222 milioni di euro, concludendo un accordo con il giocatore da circa 40 milioni di euro netti l'anno fino al 2022. Tra l'attaccante e il club blaugrana sussiste tuttora una controversia legale. Il Barcellona hanno sporto querela nei confronti del brasiliano per inadempimenti contrattuali, mentre il giocatore ha fatto causa al club per non aver ricevuto 26 milioni di euro di premi dovuti a seguito del rinnovo contrattuale. Il 31 gennaio e' prevista la prossima udienza del caso presso il Tribunale di prima istanza di Barcellona.