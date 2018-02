Neymar compie 26 anni e annuncia una sopresa. VIDEO

Il Neymar Jr’s Five 2018 avrà una competizione dedicata alle sole donne. La gioia del fenomeno brasiliano: “Sono entusiasta di vedere ragazze che parteciperanno”. Due squadre italiane quindi, una maschile una femminile, voleranno da lui in Brasile.

Milano, 05.02.18 – Neymar spegne 26 candeline. Il fenomeno brasiliano che sta vivendo una stagione esaltante al Paris Saint Germain con 27 reti in 26 presenze totali tra campionato e coppe, nel giorno del suo compleanno ha voluto annunciare un’importante novità relativa al torneo di calcio a 5 che porta il suo nome, ovvero il Neymar Jr’s Five.



L’evento, organizzato da Red Bull e giunto alla terza edizione, nel 2018 avrà un torneo riservato anche alle sole donne. Così non solo la squadra maschile, ma anche quella femminile vincitrice della fase nazionale volerà in Brasile per la Finale Mondiale, in programma a fine luglio presso l’Instituto Projeto Neymar Jr, e avrà l’onore di incontrare la stella brasiliana. "È molto importante per noi - ha aggiunto Neymar - avere ragazze che partecipano. Penso che aumenti la possibilità di avere ancora più persone desiderose di prendere parte a questo evento”.



In Italia saranno 8 le tappe. Si partirà il 7 aprile da Milano per poi proseguire a Torino (14 aprile), Padova (21 aprile), Firenze (28 aprile), Roma (5 maggio), Bari (12 maggio), Napoli (19 maggio), Cagliari (26 maggio), prima della Finale Nazionale in programma a Milano il 9 giugno.

Per iscrivere gratuitamente la propria squadra, basta andare sul sitohttps://www.neymarjrsfive.com/it e scegliere la tappa a cui si vuole partecipare.

Le regole del torneo, riservato a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni con solo due fuori quota per squadra, sono semplici e innovative: si gioca 5vs5 (le squadre sono composte da max 7 giocatori), per 10 minuti di tempo e senza portieri. Il format prevede che se una squadra segna, l'altra perda un giocatore. L'obiettivo è buttare fuori tutti gli avversari.