Neymar, l'accusatrice: "Rubato tablet col video dello stupro". E sviene davanti al giudice in tribunale

La modella Najila Trindad che ha accusato di stupro l'attaccante brasiliano del Psg Neymar in una stanza d'albergo, è stata ascoltata per fornire ulteriori dettagli sulla vicenda ma è svenuta davanti al giudice.

Inoltre la modella non è stata in grado di fornire alle autorità il video completo che potrebbe provare l'aggressione subita. Secondo l'avvocato Danilo Garcia de Andrade, questo video e' "fondamentale" per confermare la violenza sessuale subita dalla sua cliente.

Un minuto di quel video è stato trasmesso dai media ma secondo la dichiarazione della modella Najila Trindad, il video sarebbe più ampio, apparentemente sette minuti, e avrebbe registrato scene violente che avrebbero seriamente compromesso l'attaccante del Psg.

Najila Trindad, che non ha denunciato questo furto alle autorita', ha affermato di non aver ritrovato nemmeno l'orologio ed una somma di denaro. Sulla porta dell'appartamento, la polizia ha trovato pero' solo le impronte digitali della modella e della sua donna delle pulizie. Durante l'interrogatorio, come detto, la giovane ha avuto un calo di pressione ed e' stata portata via in braccio dal suo legale prima di essere trasportata in ospedale.