Night of Kick and Punch 10, ecco la campionessa del mondo Cristina Caruso,

Due atleti (o atlete) che si scambiano spettacolari calci, pugni e ginocchiate sulla distanza delle 3 o delle 5 riprese da tre minuti ciascuna. Partono subito forte perché sanno che perdere il primo round può compromettere l’esito del match. Si allenano per aumentare l’esplosività dei colpi allo scopo di vincere con un singolo pugno o calcio o con una ginocchiata. Per questo, i combattimenti dello stile K-1 di kickboxing sono sempre divertenti. Chi ama l’azione senza sosta, l’imprevedibilità della battaglia ama lo stile K-1. Alla “Night of Kick and Punch” le emozioni non sono mai mancate e non mancheranno neppure alla decima edizione, che si terrà sabato 14 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano. Tutti gli incontri di kickboxing si disputeranno con le regole dello stile K-1. Salirà sul ring anche la 33enne Cristina Caruso, una delle migliori atlete italiane in circolazione. In questo momento Cristina Caruso è in possesso di tre titoli della WAKO-PRO, una delle principali federazioni internazionali di kickboxing: è campionessa del mondo dei pesi medi (da 62 a 65 kg) nello stile K-1, campionessa d’Europa dei pesi medi nello stile full contact (calci e pugni al di sopra della cintola) e campionessa del mondo dei pesi mediomassimi (dai 65 ai 68 kg) nello stile full contact. L’anno scorso Cristina ha ottenuto due grandi vittorie: in Polonia ha vinto anche il titolo mondiale dei pesi medi DSF superando ai punti Roza Gumienna, mentre in Romania alla manifestazione “Colosseum” Cristina ha battuto ai punti la beniamina locale Cristiana Stancu.

“Ho sempre combattuto e vinto all’estero – commenta Cristina - nonostante i verdetti casalinghi siano all’ordine del giorno anche nella kickboxing. Anche durante la mia carriera dilettantistica ho girato l’Europa per partecipare ai campionati europei, ai mondiali, alla Coppa del Mondo, a tornei Open, in varie specialità della kickboxing. All’inizio il mio stile preferito era il full contact, da qualche tempo preferisco competere nello stile K-1. Il mio record da dilettante è di 25 vittorie e 10 sconfitte. Quello professionistico è di 11 vittorie e 3 sconfitte. Questo è il mio decimo anno di attività agonistica, avendo iniziato a 23 anni. Nel 2019 ho disputato un solo match e l’ho vinto, ai punti contro Ilda Lelo, lo scorso 6 aprile a Milano. Sono stata impegnata in altre attività che mi hanno distratto dalla kickboxing. Non vedo l’ora di tornare in azione il 14 dicembre, al centro sportivo Vismara. Sono pronta per qualunque avversaria. Nella mia carriera ho accettato di combattere contro avversarie di valore anche con due sole settimane di preavviso. Mi alleno sempre e quindi sono sempre pronta a salire sul ring.”

Alla “Night of Kick and Punch 10”, Cristina Caruso combatterà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. “Sto cercando la sua avversaria – spiega Angelo Valente – e non è facile visto che Cristina è una delle migliori al mondo e deve affrontare una rivale alla sua altezza. Cristina garantisce spettacolo perché è una combattente completa: colpisce sia di calcio che di pugno, alterna calci alti e calci bassi, si muove molto rapidamente. Il pubblico si diverte sempre guardandola combattere.”

Chiunque sia l’avversaria di Cristina, il combattimento sarà spettacolare: sapendo che devono combattere solo per 9 minuti Cristina e la sua rivale terranno un ritmo alto fino all’ultimo suono del gong. Proprio quello che piace al pubblico della kickboxing, che fa sempre un tifo da stadio calcistico per chi dà tutto sul ring. Chi non ha mai assistito ad una manifestazione di kickboxing dal vivo, non immagina il calore dei tifosi e neppure che fra di essi ci siano anche campioni di altri sport e personaggi del mondo dello spettacolo. Sicuramente i VIP non mancheranno al centro sportivo Vismara sabato 14 dicembre.

“The Night of Kick and Punch 10” è organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring. La manifestazione inizierà alle 17.00, ma gli incontri più importanti avranno inizio alle 20.00. Il centro sportivo Vismara ha una capienza di 1.500 posti. I biglietti costano 35 euro per il bordo ring e 25 euro per la tribuna. Si prevede il tutto esaurito. Sulle pagine Facebook della Kick and Punch trovate tutte le informazioni su dove acquistarli.