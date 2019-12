Night of Kick and Punch 10: show, vip, applausi alla Canalis e...

Nedelcheva che ha abbandonato alla fine della seconda ripresa. Cristina ha colpito a piacimento l’avversaria che non è mai stata in grado di reagire. Dopo aver subìto una lunga combinazione di pugni e calci alla fine del secondo round, la Detelcheva ha detto basta. Cristina Caruso ha messo in mostra le qualità tecniche che le hanno permesso di vincere il titolo mondiale WAKO-PRO in due categorie di peso e due stili.

Cristina è attualmente campionessa dei pesi medi dello stile K-1 e campionessa dei pesi mediomassimi di full contact.

Il peso madiomassimo Angelo Mirno ha fatto sfoggio della sua grande potenza spedendo al tappeto Paolo

Rovelli con uno spettacolare calcio destro alla testa. Soprannominato “il toro”; Angelo Mirno è famoso per la potenza dei suoi pugni. Nell’ultimo anno e mezzo si è allenato per migliorare l’esecuzione dei suoi calci e

possiamo dire che è riuscito nel suo intento. Infatti, Rovelli è stato al tappeto per più dei canonici dieci secondi.

Il calcio di Angelo Mirno potrebbe essere usato all’interno di uno spot pubblicitario per mostrare al

pubblico quanto sia spettacolare la kickboxing. Anche gli altri combattimenti sono stati all’altezza delle

aspettative ed hanno soddisfatto il pubblico che ha applaudito tutti gli atleti.

La serata è stata trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube “Fighters Life” con il commento di

Andrea Calderoni e dell’ex campione del mondo di kickboxing stile full contact Massimo Liberati.

Il video è ancora su You Tube con il titolo “Night of Kick and Punch 2019” e dura 4 ore e 21 minuti. La Night of Kick and Punch era patrocinata dalla FIKBMS (la sola federazione di kickboxing riconosciuta dal CONI) e dalla Lega Pro Italia che si occupa dell’attività professionistica. Intervistato da Fighters Life, il presidente FIKBMS Donato Milano ha sottolineato che la Night of Kick and Punch è un “marchio consolidato, una garanzia assoluta in termini organizzativi e di spettacolo, con un matchmaking curato nei minimi particolari con atleti di alto livello.

Abbiamo assistito ad un incontro davvero entusiasmante vinto meritatamente da Luca Grusovin:

ha seguito una grande strategia contro un avversario che a tratti poteva essere estremamente pericoloso.

Complimenti ad Angelo Valente ed a tutta l’organizzazione, ma un grande appaluso agli atleti che erano di

grande spessore. Viva lo sport, viva l’Italia.”