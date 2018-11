Night of Kick and Punch 9, Roberta Sarcinella vs Romina Shima

Non poteva mancare una sfida femminile alla nona edizione di The Night of Kick and Punch, che avrà luogo sabato 15 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano, organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style e presentata da Elisabetta Canalis.

Nella categoria dei 52 kg, Roberta Sarcinella e Romina Shima si affronteranno con le regole dello stile K-1 (calci, pugni e ginocchiate) sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna.

“La kickboxing femminile ha una grande tradizione a Milano – spiega Angelo Valente – ed è richiesta dal pubblico che io cerco sempre di accontentare. Quando combattevo nella serie di manifestazioni denominate Kickboxing Superstar – nel primo decennio del 2000 – una delle principali attrazioni era Anastasia Sorinova ed infatti la sua foto era accanto alla mia sui manifesti. Anastasia portava tanto pubblico al Palalido, lo si capiva dal tifo di stampo calcistico che facevano gli spettatori. Per gli appassionati di Milano e provincia, la kickboxing femminile è uno spettacolo attraente e cerco sempre di proporla all’interno della Night of Kick and Punch. Romina Shima è una mia allieva, si allena alla palestra Kick and Punch di Pieve Emanuele, è al secondo incontro professionistico (il primo lo ha vinto). Ha svolto tanta attività dilettantistica nella FIKBMS e sono sicuro che darà del filo da torcere a Roberta Sarcinella (che appartiene al Fightclub Team Limbiate). Gli spettatori presenti al centro sportivo Vismara si divertiranno. Con Romina e Roberta lo spettacolo è garantito. La kickboxing femminile va tanto anche nella mia palestra. Quasi tutte le iscritte vogliono imparare lo stile K-1 che oggi è il più in voga tra i praticanti di kickboxing ed infatti è quello maggiormente proposto nei galà. La maggioranza delle ragazze pratica la kickboxing per raggiungere e mantenere la forma fisica, ma le agoniste non mancano”.

Alla Night of Kick and Punch 9 avranno luogo in totale 16 combattimenti: 11 di kickboxing stile K-1, 1 di kickboxing stile full contact e 4 di thai boxe. Spiccano il vacante titolo europeo dei pesi medi junior di thai boxe della WKF tra Andrea Masini ed il francese Lotfi Talbi sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna (con un minuto e mezzo di intervallo tra di esse), il ritorno sul ring dopo un anno di assenza del campione del mondo dei pesi piuma WAKO-PRO Luca Cecchetti contro Nicolas Rivas sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti (con un solo minuto di intervallo come in tutti i match di kickboxing) e le sfide di kick e thai che costituiscono la prima tappa del torneo New Era (le tappe seguenti si svolgeranno nella prima metà dell’anno prossimo a Ring Rules a Milano ed alla Notte dei campioni a Seregno).

La manifestazione inizierà alle 18.00, gli incontri più importanti alle 20.30. I biglietti costano 33 euro (bordo ring) e 22 euro (tribuna) e si possono acquistare telefonando allo 02-90723329 ed agli altri punti vendita segnalati sulla pagina Facebook “Kick and Punch Palestra”. The Night of Kick and Punch 9 è patrocinata dalla FIKBMS (la sola federazione di kickboxing riconosciuta dal CONI) e dalla Lega Pro Italia (un ente che si occupa dell’attività professionistica).