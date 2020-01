Nike è il nuovo sponsor del Liverpool. Le cifre dell'accordo con i Reds

Il Liverpool Football Club cambia sponsor: da New Balance a Nike. “Il Liverpool Football Club è lieto di annunciare Nike, la principale azienda mondiale di calzature e abbigliamento, come fornitore ufficiale delle maglie dalla stagione 2020-21”, ha fatto sapere il club.

La partnership tra i Reds campioni d'Europa in carica e il brand americano partirà a giugno 2020. Nike sarà fornirà alla squadra allenata da Klopp abbigliamento da gioco, allenamento e da viaggio. Da fornitore ufficiale delle divise, l’accordo vedrà il colosso dello swoosh equipaggiare le squadre maschili, femminili e dell’Academy, oltre al personale tecnico e alla Liverpool Fc Foundation.

Non ci sono cifre ufficiali per questo accordo tra il Liverpool e la Nike, ma le indiscrezioni parlando di un accordo da 30 milioni di sterline a stagione. A questo dovrebbe aggiungersi il 20% del ricavato dalle vendite di tutti i prodotti su licenze e bonus per le vittorie. Il Liverpool potrebbe così incassare circa 70 milioni di sterline (82 milioni di euro) a stagione. «Come fornitore ufficiale di kit, l'accordo vedrà Nike equipaggiare le squadre maschili, femminili e dell'Academy, oltre al personale tecnico e alla LiverpoolFC Foundation», si legge nel comunicato dei Reds che hanno così annunciato il sesto sponsor tecnico della loro storia dopo Umbro, Adidas, Reebok, Warrior Sports e l'attuale New Balance.