nike sceglie le atlete azzurre per promuovere lo sport tra adolescenti

Bebe Vio, Sara Gama, Ilaria Panzera, Ayomide Folorunso e altre giovani atlete italiane protagoniste della nuova campagna Nike intitolata “Just Do It – Nulla può fermarci”. Lo scopo: promuovere la partecipazione sportiva delle adolescenti in Italia. Milano la città scelta come teatro dell’iniziativa e del video promozionale.

Le atlete sono: la campionessa paralimpica Bebe Vio, le calciatrici Sara Gama e Benedetta Glionna, la cestista Ilaria Panzera, le velociste dell’atletica leggera Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo, Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot, la schermitrice Rossella Fiamingo, la campionessa di motocross Kiara Fontanesi, la ballerina Valentina Vernia e l’atleta paralimpica Veronica Plebani.

Il video, ambientato in luoghi iconici milanesi, è online dal 4 febbraio.

Oltre ad avvalersi del ruolo delle giovani atlete come fonte di ispirazione, Nike organizzerà a Milano un ampio programma di eventi ed esperienze dedicati alle ragazze per introdurle alla attività sportiva quotidiana: calcio, basket, danza, corsa, training saranno solo alcuni degli sport che le ragazze potranno esercitare e magari provare per la prima volta.

A febbraio partiranno anche le Nike Running Sessions con atleti Nike. Ed è inoltre disponibile sulla Nike Run Club App l’audio guida di Bebe Vio per potersi allenare seguendo i suoi consigli. Più ci si allena e più si conquisteranno accessi a contenuti ed esperienze esclusive.

Sempre da Febbraio riprenderanno le Nike Football Masterclass, allenamenti di calcio dedicati alle ragazze e guidati dai campioni della serie A Femminile e Maschile (Sara Gama, Andrea Barzagli, Ilaria Mauro e Federico Chiesa lo hanno già fatto). E dal 14 Febbraio partiranno poi le NTC (Nike Training Club) Vibes: una serie di appuntamenti mensili dedicati al training, yoga, cross-fit e danza che coinvolgeranno diverse community, crew e società sportive. E per finire, da marzo inizieranno anche le Nike Basketball clinics.