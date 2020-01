Nike Vaporfly, scarpe record di Kosgei-Kipchoge saranno vietate dalla Iaaf?

Nike Vaporfly, scarpe di Kosgei-Kipchoge saranno vietate dalla Iaaf?

La Iaaf starebbe pensando di bandire le scarpe dei miracoli, le Nike Vaporfly, stando a quanto riportano alcuni media britannici come Times e il Daily Mail. Il motivo? Darebbero un vantaggio in corsa grazie alla suola in carbonio “rimbalzante”.

Le Nike Vaporfly erano state protagoniste con il recente record mondiale di Brigid Kosgei, che aveva abbattuto il precedente di Paula Radcliffe in maratona (che resisteva da 16 anni). Il primato potrebbe però non essere cancellato, dichiarando la norma non retroattiva. Ma questa situazione come verrà analizzata successivamente.

Anche Eliud Kipchoge - indossando le Nike Vaporfly - aveva compiuto un'impresa epica nella maratona in autunno a Vienna, in questo caso sul fronte maschile. Infatti era stato il primo uomo al mondo a correre la distanza sotto le due ore (1:59:40 il suo tempo). In questo caso però il primato mondiale non era stato convalidato perchè non lo aveva fatto in una normale gara, ma nel corso di un evento ad hoc con la presenza di 41 lepri lungo tutto il tracciat e di un laser verde che gli faceva da guida lungo i 42,195 chilometri (record che comunque gli appartiene lo stesso avendo corso in 2 ore 01'39 il 16 settembre 2018 a Berlino).

Eliud Kipchoge, intervistato dal Telegraph su questi temi è stato chiaro, ha difeso le Nike Vaporfly. “La tecnologia sta crescendo e non possiamo fermarla – ha affermato il keniano – In Formula 1, la Pirelli fornisce le gomme a tutte le vetture, ma le Mercedes sono le migliori. Perché? È il motore. È la persona. Quindi, a coloro che criticano la scarpa rispondo: è la persona che corre, non la scarpa. È la persona che guida, non la persona che fa le gomme”.

Un’equipe di esperti renderà noti i risultati di uno studio ad hoc entro la fine di gennaio quando la Federazione Mondiale di Atletica Leggera prenderà la decisione