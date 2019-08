NKOULOU, TORINO. CAIRO "RESTA E DEVE CHIEDERE SCUSA". ROMA: "NON CI INTERESSA"

Roma-Nkoulou, risposta a Urbano Cairo: 'Non siamo interessati ai giocatori del Torino'

Nkoulou-Roma? No. "In merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata". Questa la risposta ufficiale della Roma alle parole di Urbano Cairo legate a Nkoulou. Ecco cosa aveva detto il presidente granata.

NKOULOU-ROMA? TORINO. CAIRO "NKOULOU RESTA QUI E DEVE CHIEDERE SCUSA"

"Nkoulou deve chiedere scusa alla societa', ma anche alla squadra. Ho detto a inizio mercato che tengo tutti i calciatori e quindi rimane con noi: magari lui avra' altre idee ma ha un contratto per altri due anni. La societa' giallorossa non potrebbe neanche contattarlo - aveva spiegato Urbano Cairo, numero uno del Torino ai microfoni di Sky - C'e' un impegno scritto con la Roma: per ogni contatto che hanno con un nostro calciatore devono pagare una penale di 900 mila euro". Cairo ha poi spiegato perche' Nkoulou dovrebbe chiedere scusa: "Abbiamo preparato con attenzione la partita con il Wolverhampton. Lui fa una prestazione non eccezionale, come avete visto, il mister lo chiama per parlarne e lui risponde che non c'e' bisogno, perche' sa gia' i suoi errori ma non c'era con la testa - ha spiegato Cairo - Ma che significa? Se ce lo diceva il giorno prima giocavano Bremer e Bonifazi, magari prendevamo un gol in meno. Se ho parlato io con lui? Sinceramente no". Infine Urbano Cairo aveva rivelato del colloquio avuto con il procuratore di Nkoulou dieci giorni fa: "E' venuto a trovarmi a Forte dei Marmi il 17 agosto, senza preavviso. Potevo anche avere un impegno ma l'ho ricevuto. Gli ho detto che avrei allungato il contratto al calciatore, gli avrei dato piu' soldi e avrei anche inserito una clausola cosi' da permettergli di liberarsi", ha concluso il presidente del Torino.

Torino, Mazzarri: Nkoulou ha chiesto non giocare

"N'Koulou mi ha chiesto di non essere convocato, mi ha detto che non c'era con la testa", aveva spiegato Walter Mazzarri commentando la tribuna del difensore nel match tra Torino e Sassuolo. "Dopo la partita con il Wolverhampton volevo far rivedere gli errori ai nostri difensori. Lui non ha voluto neanche rivedere le immagini affermando di non esserci con la testa. L'ho rincuorato, il giorno dopo l'ho chiamato ma mi ha chiesto di non essere convocato. Per rispetto dei compagni non l'ho fatto giocare".