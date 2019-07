Notts County in fallimento chiede aiuto alla Juventus per un favore di 116 anni fa

Notts County chiama la Juventus e chiede che venga restituito un favore fatto 116 anni fa. Un SOS che parte dall'Inghilterra con direzione Torino (bianconera). Il club professionistico più antico al mondo è vicino al fallimento e ha urgente bisogno di un aiuto economico (debito con il fisco pari a 250.000 sterline) per non sparire. La parlamentare laburista Lilian Greenwood, che nel 1902 la Juve giocava ancora in maglia rosa, colore che tendeva a scolorire e decise di rivolgersi al mercato inglese (a quel tempo il migliore nel settore) per comprare divise di buona qualità.

Notts County-Juventus, quelle maglie bianconere mandate a Torino 116 anni fa

Tom Savage, giocatore e socio juventino, organizzò una spedizione di divise direttamente dalla sua città di origine, Notts County. Vennero dunque inviate delle maglie bianconere che da quel giorno sono diventate anche i colori della Juventus. E nacqua un'amicizia che dura ancora ai giorni nostri. Non a caso, nel 2011 fu proprio l'amichevole Juventus-Notts County ad inaugurare lo Stadium. Ora con il tribunale che minaccia la sopravvivenza del Notts County dall'Inghilterra chiedono una mano bianconera. Intanto è già partita una petizione online.

Notts County-Juventus, le parole di Lilian Grenwood

"Da quando il Notts ha dato alla Juventus le sue strisce bianche e nere nel 1903 c'è stata una vera storia e affinità tra i club - ha dichiarato Lilian Grenwood membro laburista del parlamento -. Con la crisi che si sta verificando e il fatto che i giocatori indossino ancora il vecchio kit, scrivere alla Juventus sembrava una buona idea per vedere se possono dare una mano. Che gesto fantastico sarebbe se, 116 anni dopo, potessero restituire il favore e aiutare il Notts a procurarsi nuove magliette per la prossima stagione - ha dichiarato -. Non c'è nulla di male nel porre la domanda."