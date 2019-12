Nuoto, Europei vasca corta: Panziera d'oro nei 200 dorso

Arriva un'altra medaglia d'oro (la terza) per il colori azzurri agli Europei di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. La conquista Margherita Panziera nei 200 dorso. Solo un sesto posto invece per Federica Pellegrini nella finale dei 100 stile libero dove vince la Anderson. Scozzoli e Martinenghi accedono alla finale dei 100 rana, ok anche Miressi e Bocchia nei 50 stile e Carraro e Castiglioni nei 100 rana.



Margherita Panziera ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 200 dorso donne al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. La 24enne veneta delle Fiamme Oro, con il tempo di 2'01″45, ha preceduto l'ucraina Daryna Zevina, argento in 2'02″25, e l'olandese Kira Toussaint, bronzo in 2'03″04.



Ilaria Bianchi conquista la medaglia d'argento nei 200 farfalla. L'azzurra realizza anche il nuovo primato italiano in 2'04"20 chiudendo alle spalle dell'ungherese Katinka Hosszu (2'03"21); bronzo all'altra magiara Zsuzsana Jakabos (2'05"00).



Federica Pellegrini sesta nei 100 stile libero

Federica Pellegrini ha invece chiuso al sesto posto la finale dei 100 stile libero. L'oro è stato vinto dalla britannica Freya Anderson, che col tempo di 51"49 ha preceduto la francese Emil Gastaldello e la olandese Emske Heemskerk. L'azzurra ha chiuso in 52"30