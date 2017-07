Nuoto: mondiali sincro, storico oro dell'Italia nel duo misto

Storico oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest. Lo hanno conquistato Manila Flamini e Giorgio Minisini nel duo misto tecnico. I due azzurri, secondi alle spalle della Russia dopo i preliminari di sabato, si sono aggiudicati il titolo con 90,2979 punti davanti alla stessa Russia (90,2639) e Stati Uniti (87,6682).

Minisini e Flamini hanno detronizzato quindi la Russia di Michaela Kalancha e Alexandr Maltsev con 90.2639, terzo posto per gli Stati Uniti con 87.6682. L'esercizio di Manila e Giorgio propone un tema di grande attualità come "A scream from Lampedusa", curato da Michele Braga con la coreografia di Anastasija Ermakova, che fotografa il dramma, l'amore e la speranza di tante famiglie che ogni giorno fuggono dall'odio della guerra, dalla piaga della fame e dalla persecuzione politica e religiosa. I due azzurri hanno incantato in una prova che è valsa 90.2979 per i giudici con 27.2000 di esecuzione, 27.4000 di impressione artistica e 35.6979 di elementi.