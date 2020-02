Olimpia Milano cade contro l'Alba Berlino. Messina: Prova difensiva mediocre"

“Coach Aito e l’Alba hanno molto a che fare con la nostra sconfitta, hanno certamente giocato una buona partita. Ma noi dopo aver concesso 45 punti nel primo tempo, ci siamo detti in spogliatoio che avremmo dovuto alzare il livello della difesa e giocare un secondo tempo da squadra di EuroLeague. Invece ne abbiamo concessi 57. Quando segni 96 punti in casa dovresti vincere, ma la nostra prova difensiva è stata mediocre". E' l'analisi di Ettore Messina in sala stampa dopo il 96-102 che costa all'Olimpia Milano la sconfitta casalinga contro l'Alba Berlino in Eurolega.

Ai padroni di casa no bastano i 20 punti di Micov (4/7 da 3) e i 13 punti (9 nell'ultimo quarto) conditi da 9 splendidi assist di Sergio Rodriguez. In doppia cifra Scola (15 punti), Crawford (10 punti) e Nedovic (11 punti tutti nel primo tempo). Ma, come sottolineato da Messina, Milano ha perso la partita in difesa. Oltre a soccombere a rimbalzo (30-39), con un Gudaitis in netta difficoltà. Match in equilibrio per 30 minuti, che si spacca all'inizio dell'ultimo quarto quando gli ospiti fanno un break di 2-13 in 2'22" che li manda in fuga (75-88 al 33°). L'Olimpia reagisce - sulla spinta di Rodriguez - sino al -2 (91-93), ma Sikma trova il canestro del +4, a Roll non entra la tripla del -1, mentre Hermansson mette il canestro da 3 che chiude i giochi.

Drew Crawford (foto Lapresse)



"Sappiamo di non essere una buona squadra difensiva, ma contiamo con il lavoro di migliorare. Da questo punto di vista quello di oggi è stato un passo indietro. In attacco abbiamo magari giocato con un po’ di ansia: succede, è già successo, quando in difesa non riesci a fare nulla e allora sai di dover segnare altrimenti vai sotto di due, di quattro, di sei… ma nonostante questo abbiamo segnato 96 punti, distribuito 28 assist, tirato con percentuali alte. Non è per quello che abbiamo perso, abbiamo perso per quello che abbiamo fatto in difesa o anche non controllando mai i rimbalzi”, le parole di Ettore Messina.

L'Olimpia Milano tornerà in campo venerdì sera (ore 21) in Eurolega sul campo del Barcellona, domenica (ore 17) si torna al Forum contro la Vanoli Cremona prima delle Final Eight di Coppa Italia.

ARMANI EXCHANGE MILANO-ALBA BERLINO 96-102 (25-27, 45-45; 73-75)

Olimpia Milano: Della Valle ne, Micov 20, Biligha ne, Gudaitis 4, Roll 9, Rodriguez 13, Tarczewski 7, Nedovic 11, Crawford 10, Burns, Sykes 7, Scola 15. All. Messina

Alba Berlino: Mason 9, Siva 12, Giffey 9, Eriksson 22, Mattiseck, Brenneke ne, Hermannsson 5, Thiemann 13, Cavanough 9, Nnoko 11, Sikma 12. All. Aito

Note. Tiri da 2: MI 20/33, AB 23/46; tiri da 3: MI 12/33, AB 10/22; tiri liberi: MI 20/24, AB 26/29; rimbalzi: MI 27 (Tarczewski 7), AB 31 (Cavanaugh 7); assist: MI 28 (Rodriguez 9), AB 23 (Siva 7)