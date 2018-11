Olimpia Milano-Baskonia 93-90, Pianigiani: "Felice, ma non guardiamo la classifica"

“Sono felice, è stata una grande partita considerate le circostanze, gli infortuni, la fatica. Ieri in allenamento abbiamo fatto tanto quattro contro quattro e stamattina si era fermato per una gastroenterite anche Brooks. Solo nel pomeriggio abbia saputo che avrebbe giocato e ha fatto una partita eccezionale, per la difesa e anche le spaziature in attacco". Coach Simone Pianigiani analizza la vittoria per 93-90 dell'Olimpia Milano al Forum contro il Baskonia.

E' il sesto successo in otto partite di Eurolega che vale il quarto posto in classifica. Micov (22 punti) e Mike James (20 punti e 8 assist) danno spettacolo, ma con loro si vede uno strepitoso Jeff Brooks (12 punti, 7 rimbalzi e una sontuosa prova difensiva) che, come detto da Pianigiani, era reduce da una gastroenterite. Molto bene anche Curtis Jerrells (13 punti e un 4/4 ai liberi nel finale che pesa tantissimo).

"E’ stata una partita intelligente in attacco, abbiamo scelto i tiri giusti. In difesa non siamo stati perfetti ma nel primo tempo ci eravamo esposti sul loro tiro da due, avevano il 70 %, così nella ripresa abbiamo cambiato strategia, abbiamo corretto quel problema e lì invece ci hanno infilato con qualche tiro da tre. D’altronde sono una squadra di qualità. Considerato il momento non potevamo proprio fare di più per questo vado a casa felice", spiega Pianigiani. Che sottolinea: "Nel finale abbiamo rischiato di buttarla via con 0.6 secondi da giocare, avevo anche un time-out ma obiettivamente è stata una situazione fortuita. Non guardiamo la classifica perché sarebbe fuorviante. In questo momento ci mancano il secondo realizzatore della scorsa EuroLeague (Nedovic, ndr) e il secondo realizzatore della scorsa Eurocup (Della Valle, ndr), ma questo ci dà la possibilità di misurarci ancora con le difficoltà. Per questo sono davvero felice”.

Ora l'Olimpia Milano prepara la trasferta di Eurolega a Barcellona (venerdì 23 novembre ore 21) prima del match casalingo in campionato domenica contro Cremona (ore 17,30). Poi giovedì 29 sarà di scena a Kaunas contro lo Zalgiris (ore 19).

AX MILANO-BASKONIA VITORIA 93-90 (27-26, 47-43; 73-68)

Olimpia Milano: James 20, Micov 22, Gudaitis 6, Bertans 3, Fontecchio ne, Tarczewski 8, Kuzminskas 5, Cinciarini 4, Burns, Brooks 12, Jerrells 13. All. Pianigiani

Vitoria: Vildoza 15, Gonzalez ne, Voigtmann 4, Huertas 10, Janning 18, Diop 2, Poirier 18, Shengelia 8, Garino 5, Shields 2, Hilliard 8. All. Perasovic

Note. Tiri da 2 MI 17/32 BV 31/48 Tiri da 3 MI 14/30 BV 8/23 Tiri liberi MI 17/20 BV 4/11

Rimbalzi MI 30 (Brooks 7) BV 31 (Poirer 10) Assist MI 18 (James 8) BV 14 (Vildoza 4)