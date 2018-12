Olimpia Milano-Brescia 87-75, derby di Natale nel segno di Tarczewski-Jerrells

“Ripeto quello che ho detto due giorni fa grazie ai ragazzi che hanno l’atteggiamento giusto. Eravamo senza Gudaitis e Nedovic l’abbiamo fermato per smaltire i carichi delle ultime partite. Sono giorni particolari ma il livello di attenzione dei ragazzi è stato alto. Jerrells è in condizioni migliori ma dovevamo metterlo in ritmo giocando ed è normale che ora faccia meglio. Questo vale anche per Della Valle e per Nedovic", Simone Pianigiani analizza in sala stampa la vittoria dell'Olimpia Milano nel derby di Natale contro Brescia.

Un 87-75 (12° vittoria su 12 partite di campionato) nel segno di Kaleb Tarczewski autore di 23 punti (10/12 da 2, con 4 rimbalzi, 4 falli subiti e 27 di valutazione) e Curtis Jerrells (19 punti e protagonista quando Milano allunga su Brescia). Nella vittoria dei campioni d'Italia ci sono comunque molte voci positive: da Cinciarini (9 punti, 6 assist e la solita energia che mette in campo e trasmette ai compagni) a Jeff Brooks (9 rimbalzi), passando per Burns (8 punti, tanta difesa e 6 rimbalzi) e Fontecchio (3/4 al tiro e una prestazione solida nei 20 minuti in campo).

(foto Lapresse)



"Oggi volevo risparmiare un po’ Mike James e gli avevo chiesto di farsi carico della partita e lui l’ha fatto. Ho chiamato il primo time-out dopo 100 secondi perché siamo andati avanti e indietro giocando liberi come se fosse una liberazione dopo la partita tattica giocata con Varese. Non volevo andare sotto di 10 e dover rimontare. Ho fatto presente questo ai ragazzi.", sottolinea Pianigiani. "Su Tarczewski dico che contro Varese non è che non abbia tirato per qualche strano motivo ma perché loro hanno fatto determinate scelte tattiche e lui non aveva nessun tipo di spazio dentro l’area. Se Brescia avesse fatto le stesse scelte magari avrebbe avuto una partita da quattro punti e avrebbe giocato bene comunque. Alle volte dipende dagli avversari: Brescia è stata aggressiva sul pick and roll e lui è stato bravo a usare gli spazi, i compagni sono stati bravi a servirlo. Per me aldilà dei punti è importante che alla seconda partita in tre giorni si sia fatto trovare pronto come presenza fisica e mentale”, conclude il coach dell'Olimpia Milano.

Ora i campioni d'Italia preparano le ultime due gare del 2018, entrambe in trasferta: giovedì 27 in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv (ore 20,05) e il 30 dicembre ad Avellino (ore 18,15). Inizio d'anno al Forum: il 3 gennaio contro il Buducnost Podgorica (ore 20,345) e domenica 6 gennaio arriva Trento (ore 17).

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO-GERMANI BASKET BRESCIA 87-75 (28-22, 18-18, 17-16, 24-19)

OLIMPIA MILANO: Della Valle 8, James 3, Micov 3, Bertans, Fontecchio 6, D’Ambrosio, Tarczewski 23, Kuzminskas 4, Cinciarini 9, Burns 8, Brooks 4, Jerrells 19

BRESCIA: Hamilton 2, Dalcò ne, Abass 8, Mensah ne, Laquintana 15, Cunnincham 21, Carli ne, Mika, Beverly 8, Zerini 5, Moss 13, Sacchetti 3