Olimpia Milano, che rimonta (da -20): Bayern ko. Messina: "Grazie al nostro pubblico"

“Voglio ringraziare il pubblico, ci ha sostenuto con grande pazienza anche in un momento molto difficile. Abbiamo avuto un approccio alla gara molto soft in difesa, non puoi aspettarti di vincere una partita di questo livello concedendo 45 punti nel primo tempo". Ettore Messina analizza in sala stampa la vittoria dell'Olimpia Milano in Eurolega contro il Bayern Monaco.

Una rimonta dopo essere andati sotto di 20 punti (40-60 e 42-62): finisce 79-78. I padroni di casa portano a casa la vittoria nella notte in cui il Forum ricorda in modo commosso Kobe Bryant, con il minuto di silenzio (dedicato anche per l'ex Pesaro Archibald) ed un’infrazione di 24 ed 8 secondi che apre il match (poi un video in ricordo dell'ex stella del basket mondiale viene proiettato nell'intervallo).

Decisivo Vlado Micov, che segna tutti i suoi 16 punti nella ripresa e soprattutto nei minuti finali (11 nell'ultimo quarto) e con lui Nemanja Nedovic (13, i liberi decisivi negli ultimi secondi del match e il rimbalzo decisivo - sull'ultimo errore dalla lunetta dopo che aveva messo quello del 79-78 - che chiude il match). Michael Roll super in difesa (oltre a 9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist) nei momenti decisivi. Senza dimenticare i 6 assist nei dieci minuti finali (10 in totale) di Sergio Rodriguez.

"Mi aspettavo una reazione, ma come conseguenza abbiamo abbassato ulteriormente le spalle e giocato impauriti. Poi è successo qualcosa, non so dire perché, ma c’è stata la reazione che speravo di vedere. E insieme alla reazione abbiamo volto anche la vittoria. Quando vinci rimontando è sempre importante, ma dobbiamo la vittoria al nostro pubblico", sottolinea Ettore Messina. Che spiega: "Nell’ultimo quarto semplicemente i tiri che prima non entravano, ed erano gli stessi, hanno cominciato ad entrare. A quel punto abbiamo ritrovato serenità, abbiamo recuperato qualche pallone in difesa e appunto vinto la partita, giocando molto con Micov da 4 e aprendo un po’ più il campo. Il tiro da tre è sempre più importante: se guardiamo le statistiche, quasi sempre chi tira meglio da tre vince. Alla fine è stato così anche stasera. Ci serve un po’ più di pericolosità interna, ce la può dare Gudaitis con il quale continueremo ad avere pazienza e ce la può dare Scola in serate migliori di questa. Intanto, ho visto un Nedovic di impatto, ha preso falli, si è applicato in difesa”.

L'Olimpia Milano torna in campo sabato sera (ore 20.30) sul campo dell’Happy Casa Brindisi, poi doppio turno di Eurolega: martedì (ore 20.45) al Forum arriverà l’Alba Berlino, venerdì (ore 21) trasferta sul campo del Barcellona.

ARMANI EXCHANGE MILANO-BAYERN MONACO 79-78 (21-26, 38-45; 53-66)

Olimpia Milano: Della Valle ne, Micov 16, Biligha, Gudaitis 7, Roll 9, Rodríguez 9, Tarczewski 9, Nedovic 13, Crawford 3, Burns ne, Sykes 3, Scola 10. All. Messina

Bayern Monaco: Bray 5, King 9, Koponen, Monreo 10, Lo 6, Dedovic 12, Zipser 9, Flaccadori, Barthel 18, Lessort 2, Sisko 5, Huestis 2. All. KosticNote. Tiri da 2: MI 16/28, BM 20/34; tiri da 3: MI 11/29, BM; 7/22; tiri liberi: MI 14/20; BM 17/25; rimbalzi: MI 23 (Gudaitis 7), BM 28 (Ziser 6); assist: MI 17 (Rodríguez 10), BM 18 (Monroe 6)