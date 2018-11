Olimpia Milano-Cremona 76-75,Pianigiani: "Sono contento perché.."

“Sono contento, perché non stavamo in piedi e nel primo quarto non eravamo connessi, ma la difesa ci ha tenuto in partita e poi nel secondo tempo abbiamo fatto le cose che dovevamo per prendere il largo. Quando siamo andati avanti di 10-11 punti abbiamo mollato un attimo ancora, perché non eravamo in bonus e invece di spendere qualche fallo abbiamo concesso dei lay-up, e alla fine è ovvio che potevamo anche perderla, ma non è questo il punto". Simone Pianigiani analizza la vittoria per 76-65 dei campioni d'Italia contro Cremona.

Un match deciso dai due liberi di Mike James a tre secondi dalla fine. Ottava vittoria su otto partite di campionato. In doppia cifra Tarczewski (15 punti e 6 rimbalzi) e Kuzminskas (12 punti e anche 5 falli subiti) per l'Olimpia.

"Ci sono partite, soprattutto alla quinta gara in nove giorni, in cui si sbagliano tiri messi per tutta la carriera, e allora conta la vogli di farcela lo stesso. Nell’ultimo periodo ci sono state alcune situazioni strane, un lay-up sbagliato, un fallo in attacco di Cinciarini che non ho capito perché eravamo soli in attacco. Ma va bene così: ho tenuto fuori Gudaitis che oggi sarebbe servito perché era carico di fatica e non volevo rischiarlo, ma lì camminando, non potendo correre, è dove con Kaleb abbiamo fatto più male a Cremona", spiega Pianigiani. "Nell’intervallo non mi sono arrabbiato, ho solo fatto presente che c’erano 8.000 persone, entusiasmo, tanti ragazzi, e dovevamo vincerla per loro".

Simone Pianigiani (foto Lapresse)



Il coach di Milano guarda al futuro: "Adesso andiamo a Kaunas dopo quattro vittorie in questo ciclo di cinque gare, e sappiamo che loro avranno un’energia pazzesca e noi non so quanto recupereremo oltretutto con altre due assenze (Fontecchio e Burns che andranno in nazionale, ndr). Ma finora abbiamo fatto più del massimo, nel periodo natalizio ci aspetta di tutto tra trasferte di EuroLeague, quattro su sei, e le gare a cavallo del Natale, e dovremo reggere. Vedremo come, recuperando spero anche Nedovic in quell’odissea che ci attende. Il mercato? Il Presidente ha spiegato bene come la pensiamo: non siamo angosciati da obiettivi che possano sfuggire o meno, preferiamo crescere tutti insieme. Questo è il nostro percorso e finché possiamo abbiamo fiducia nel roster anche con le assenze".

Ora l'Olimpia Milano si concentra sulla trasferta di Kaunas in Eurolega (giovedì 29 novembre ore 19) prima di tornare al Forum il 6 dicembre (ore 20,45) contro Gran Canaria.