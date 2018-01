Olimpia Milano-Cska 81-107. Pianigiani: "Abbiamo mollato un po' troppo presto"

“Sapevamo che sarebbe stata complessa. Quando una squadra come il CSKA perde due partite non viene qui per vincere ma per ribadire uno status. Senza Theodore, anche se Cinciarini ha fatto bene, a darci ritmo abbiamo perso fiducia". Coach Simone Pianigiani analizza in sala stampa la sconfitta per 81-107 dell'Olimpia Milano al Forum contro il Cska Mosca nella seconda giornata del girone di ritorno di Eurolega.

La squadra russa si è dimostrata una vera e propria macchina da guerra guidata da De Colo (24 punti), Rodriguez (15 punti e 8 assist) e con un super Clyburn (15 punti, 9 rimbalzi, 5 falli subiti e 4 assist).

I padroni di casa, sotto 50-36 all'intervallo, rientrano in campo a inizio secondo tempo con il piglio giusto e piazzano subito un parziale di 10-2 che li riporta in partita. Il Cska vede l'Olimpia avvicinarsi sino al -6 (54-60), ma sul finire del periodo la squadra russa allunga ancora e in maniera definitiva (61-77 al 30°). "Loro erano lì a giocare per darcene anche 40. Noi nel terzo quarto ci abbiamo provato ma nel momento chiave siamo stati ingenui e perso contatto. A quel punto purtroppo abbiamo aspettato che finisse", sottolinea Pianigiani





Il tecnico dell'Olimpia Milano poi aggiunge: "Venivamo da tre trasferte con problemi vari ma ci siamo allenati bene e devo riconoscere alla squadra globale. Tenere questi ritmi non è facile, mi dispiace non aver utilizzato questa sconfitta per migliorare perché abbiamo mollato troppo presto. Goudelock? Io difendo sempre i miei giocatori. Il mio compito è sostenere tutti. Alle volte devo sostenere un centravanti che non si sblocca. Tornerà tutto normale. C’è stato un momento in cui Bertans non segnava poi ha ripreso fiducia e convinzione e ora va bene. Io ho fiducia in tutti e ovviamente anche in Goudelock”.





Tra i singoli, nella sconfitta ci sono anche alcune note positive. Cinciarini come sempre regala una prova di carattere (con difesa, 3 rimbalzi e 5 assist) il neo-acquisto Kuzminskas mostra segnali di crescita nel secondo tempo, mentre è buona la prima frazione di Amath M’Baye. I migliori sono Bertans e Tarczewski. Il lettone con 15 punti (e un ottimo 4/7 da 3) mostra di essere in fiducia, il centro americano soffre la forza dai lunghi avversari, ma segna 17 punti con 6 rimbalzi e 6 falli subiti (con 25 di valutazione finale).

OLIMPIA MILANO-CSKA MOSCA 81-107; 15-23; 36-50; 61-77 TABELLINO



Olimpia Milano: Goudelock, Micov 9, Kalnietis 6, Tarczewski 17, Kuzminskas 6, Cinciarini 6, Cusin, Abass, M'Baye 13, Bertans 15, Jerrells 4, Gudaitis 5.

All. Pianigiani

Cska Mosca: De Colo 24, Fridzon 7, Antonov 4, Korobkov 2, Rodriguez 15, Vorontsevich ne, Clyburn 15, Higgins 12, Khryapa 2, Kurbanov 11, Hines 8, Hunter 7.

All. Itoudis

Tiri da 2 MI 18/35 MO 33/50 Tiri da 3 MI 8/21 MO 6/14 Tiri liberi MI 21/25 MO 23/24 Rimbalzi MI 25 (Tarczewski 6) MO 31 (Clyburn 9) Assist MI 21 (Micov 5) MO 22 (Rodriguez 8)

Ora l'Olimpia Milano si rituffa in campionato con il big match di domenica sera (20.45) al Forum contro Venezia. Poi doppio turno settimanale di Eurolega: mercoledì 17, sempre in casa, contro Malaga e venerdì 19 sul campo del Baskonia.