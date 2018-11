Olimpia Milano-Cska 85-90, Pianigiani: "Una delle nostre migliori partite"

“È stata una delle nostre migliori partite. Per 30 minuti siamo stati solidi e maturi anche senza Nedovic che ci avrebbe permesso di usare un creatore di gioco in più e ridistribuire le risorse. Ovviamente ora sento amarezza ma la partita ci dice cosa dobbiamo fare rispetto ad una squadra come il CSKA", Simone Pianigiani analizza la sconfitta dell'Olimpia Milano contro il Cska Mosca per 85-90.

I campioni d'Italia fanno sognare il pubblico del Forum, regalando momenti di grande basket e di intensità assoluta. I padroni di casa arrivano anche al +13 (64-51), se la giocano sino alla fine (tripla di James dell'80-80 al 38°) ed escono dal campo a testa altissima.

Sontuosa la prova di Micov (24 punti e 4 assist). Al suo fianco Mike James (fatica come con l'Efes da tre - con 1 su 9 - ma mette a referto una prova di classe con doppia doppia da 16 punti e 12 assist), Gudaitis (16 punti, 7 rimbalzi e 7 falli subiti) e un Bertans da 12 punti (con 3/3 nelle triple e un complessivo 4/5 dal campo). Senza dimenticare la energie messe sul campo da Jeff Brooks (13 rimbalzi).

"Purtroppo abbiamo perso gran parte del vantaggio su un paio di dimenticanze, in un attimo, e poi sui dettagli si è giocato il quarto quarto e loro in una gara punto a punto hanno qualcosa di più oggettivamente. La differenza la fanno i dettagli e noi su quelli dobbiamo lavorare e proseguire nel nostro percorso. Le 17 perse sono state fatali perché le hanno usate per segnare punti facili in contropiede e noi eravamo i migliori in questa statistica", prosegue nella sua analisi Simone Pianigiani. E spiega: "Oggi gli accoppiamenti erano difficili. Loro hanno sempre giocato con un 3 vero e questo ci ha impedito di usare tutta la panchina oltre al fatto che in un momento di difficoltà siamo dovuti andare con le certezze costruite l’anno passato. Ho provato ad accoppiarmi con Kuzminskas da 3 e non abbiamo pagato in difesa ma progressivamente perdevamo fluidità in attacco".

Il coach dell'Olimpia Milano ammette: "Mi spiace non aver avuto Nedovic. Per noi è importante e in questi giorni ha perso anche la possibilità di allenarsi con i compagni. Ora andrà anche ricondizionato. Però nel complesso a parte l’amarezza abbiamo giocato una grande partita". Pianigiani guarda al futuro: "Non dobbiamo illuderci di poter giocare alla pari con tutti ma usare le indicazioni per crescere. Su queste sei partite dobbiamo costruire il nostro futuro continuando a migliorare consci che siamo 4-2, abbiamo perso punto a punto con le migliori e quindi il cammino per ora è stato eccellente pur in una maratona che sarà lunghissima e piena di insidie. Ma adesso a partire dalla gara con il Darussafaka scopriremo di cosa siamo fatti: ci tenevamo a vincere ma non era questa la partita che potevamo cambiare la nostra EuroLeague, la cambia invece esserci sempre”.

Ora l'Olimpia Milano si concentra sulla gara di campionato in casa contro Reggio Emilia (domenica 11 novembre alle 17), prima delle trasferte contro Darussafaka (giovedì 15 alle 18,15) e Reyer Venezia (domenica 18 alle 20,45). Mercoledì 21 (alle 20,45) ritorno al Forum nel match che vedrà i campioni d'Italia opposti ai baschi del Vitoria.

AX MILANO-CSKA MOSCA 85-90; (21-16; 41-40; 66-63)

Micov (foto Lapresse)



OLIMPIA MILANO: Della Valle, James 16, Micov 24, Gudaitis 16, Bertans, Fontecchio ne, Tarczewski, Kuzminskas, Cinciarini ne, Burns ne, Brooks 7, Jerrells 2. All. Pianigiani

CSKA MOSCA: De Colo 18, Peters 10, Antonov, Rodriguez 5, Vorontsevich, Clyburn 14, Higgins 23, Hackett, Kulagin 3, Kurbanov, Hines 9, Hunter 8. All. Itoudis

Tiri da 2 MI 23/44 CM 24/42 Tiri da 3 MI 8/23 CM 10/25 Tiri liberi MI 15/19 CM 12/14

Rimbalzi MI 39 (Brooks 13) CM 31 (Hines 5) Assist MI 18 (James 12) CM 20 (Rodriguez 10)