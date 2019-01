Olimpia Milano da record: 111-94, travolto il Buducnost Podgorica

"Sono contento perché non avremmo vinto se tutti non avssero dato un contributo e fossero stati mentalmente pronti in un momento complicato. Il Buducnost con le nuove addizioni è una squadra molto pericolosa, con un potenziale offensivo notevole. Invece l’impatto è stato importante e poi il vantaggio è stato conservato muovendo bene la palla". Simone Pianigiani analizza il 111-94 con cui l'Olimpia ha sconfitto il Buducnost Podgorica di Jasmin Repesa (applausi del pubblico per l'ex allenatore della squadra milanese ingaggiato dalla squadra montenegrina pochi giorni fa), stabilendo anche il proprio record di punti in Eurolega.

Eurolega, l'Olimpia Milano all'ottava vittoria stagionale: 20 punti di Micov e 19 di Kuzminskas

Un successo (ottava vittoria stagionale nella competizione) di squadra per i campioni d'Italia - privi di Nedovic e Brooks - con cinque giocatori in doppia cifra. Top scorer Micov con 20 punti (18 nel secondo tempo senza dimenticare 5 assist e tante preziose giocate), con Kuzminskas a 19 punti e un 4/4 da 3 che spacca la partita subito (Milano va 36-22 nel primo quarto) e a 17 Mike James (8 assist e 6 falli subiti) e Bertans (5/6 da tre). Senza dimenticare la solita prova solida di Gudaitis: doppia doppia con 14 punti e 12 rimbalzi (oltre a 5 falli subiti). Ma nel successo Olimpia ci sono anche gli 8 punti in un ultimo quarto importante di Jerrells e la generosità di un Tarczewski (4 punti con due belle schiacciate e 5 rimbalzi) che ha giocato con un pollice lesionato a poche ore dall'operazione. In panchina Alen Omic, 26enne centro arrivato proprio dal Buducnost Podgorica, per tamponare l'assenza di Tarczewski (che dovrebbe essere di circa sei settimane).

Kuzminskas (foto Lapresse)



"Kuzminskas lo cavalchiamo sempre, vorrei facesse anche qualche giocata difensiva decisiva per poter risparmiare magari l’utilizzo di Micov da 4 sul loro attaccante più in ritmo, ma Minda ha numeri da giocatore di alto livello e in questo periodo ci servirà tanto. Gudaitis in post basso sfrutta i progressi e il lavoro che abbiamo svolto in questi due anni. Non sempre possiamo andare da lui con continuità, oggi l’hanno anche raddoppiato spesso e lui ha perso un paio di palloni, ma ora è una presenza anche lì", sottolinea Pianigiani.

"Mi piace però sottolineare la generosità di Tarczewski perché ha voluto esserci ed aiutare la squadra dimostrando che spirito ci sia nel nostro gruppo. In generale senza Nedovic abbiamo bisogno di tutti, sarebbe ingiusto aspettarsi il contrario: con lui abbiamo vinto quattro trasferte su cinque e forse con lui in campo alla fine avremmo vinto anche la quinta. Ma queste cose succedono, faremo del nostro meglio lo stesso, ci saremmo meritati almeno una vittoria in più e non so cosa faremo nelle quattro gare in otto giorni della prossima settimana. Finora abbiamo sempre risposto e lo faremo ancora, penso. Siamo un po’ dispiaciuti perché dopo aver stretto i denti nel periodo dei tanti impegni ravvicinati pensavamo di entrare nel mese di gennaio con la squadra al completo e in salute e invece ci siamo trovati nella posizione contraria. E’ frustrante, ma andiamo lo stesso in palestra, miglioriamo e lavoriamo”, conclude Pianigiani.

Ora l'Olimpia si prepara per la sfida di campionato contro Trento, remake della finale scudetto, in programma domenica 6 gennaio (ore 17) al Forum, prima del match casalingo di Eurolega contro il Barcellona (ore 20,45).

AX MILANO-BUDUCNOST PODGORICA 111-94 (36-20, 56-45; 82-66)



Micov (foto Lapresse)



Olimpia Milano: Della Valle 3, James 17, Micov 20, Gudaitis 14, Bertans 17, Fontecchio, Tarczewski 4, Kuzminskas 19, Cinciarini 5, Burns 4, Jerrells 8, Omic ne. All. Pianigiani

Buducnost Podgorica: Jackson 3, Cole 17, Su Sehovic 3, Clark 16, Barovic 3, Clarke 6, Se Sehovic ne, Gordic 2, Bitadze 23, Popovic 12, Bell 5, Nikolic 4. All. Repesa

Note. Tiri da 2 MI 20/36 BP 31/58 Tiri da 3 MI 16/30 BP 6/17 Tiri liberi MI 23/29 BP 14/23

Rimbalzi MI 33 (Gudaitis 12) BP 37 (Bitadze 8) Assist MI 20 (James 8) BP 16 (Cole 6)