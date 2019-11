Olimpia Milano da sogno: travolge il Barcellona nell'ultimo periodo e vola in testa all'Eurolega

“E’ stata una vittoria molto difficile, contro una squadra fortissima, che ci ha messo in grande difficoltà nel primo tempo con la sua difesa. Non riuscivamo a prenderci vantaggi e non riuscivamo comunque a usare quei vantaggi. Nel secondo tempo, siamo andati meglio, abbiamo mosso la palla, accumulato 10 assist e mentalmente siamo stati duri, soprattutto abbiamo controllato il ritmo che contro una squadra fantastica come il Barcellona è fondamentale. Siamo rimasti lì, lì, lì, e alla fine abbiamo vinto". Ettore Messina analizza la vittoria dell'Olimpia Milano contro il Barcellona al Forum. Un successo che vale il primato in Eurolega (5 vittorie e una sconfitta, come Cska Mosca e lo stesso Barcellona).

I padroni di casa incendiano la passione dei 12mila tifosi accorsi al Forum chiudendo 83-70 un match che li ha visti svoltare in un ultimo quarto magico (31-12 il parziale). Sergio Rodriguez (17 punti, 4 rimbalzi e 7 assist, ma soprattutto immarcabile nei minuti che decidono il match) e Luis Scola (14 punti - tutti nella ripresa - 9 rimbalzi e 22 di valutazione) sono devastanti. Micov tiene su la squadra nel primo tempo quando il Barcellona sembra poter controllare la partita, poi sbaglia qualcosa nel corso della ripresa, ma chiude da protagonista (16 punti, 8 rimbalzi, 6 falli subiti e 3 assist). Nella vittoria dell'Olimpia Milano c'è anche l'ottimo lavoro difensivo di Gudaitis (che chiude con 6 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate) e Brooks (che mette anche 5 punti, con la tripla nel finale che distrugge ogni residua speranza del Barcellona).

E un grandissimo Amedeo Della Valle (8 punti consecutivi pesantissimi - con due triple dall'angolo - nell'ultimo quarto). Coach Messina spiega: "Non era facile avere la forza di non mollare. Devo dire che tutti ci hanno dato qualcosa, mi piace che questa squadra abbia carattere, che ancora una volta Amedeo Della Valle sia sia fatto trovare pronto. Aveva giocato poco, perché loro andavano spesso con Claver da 3 e non avevo un uomo da fargli marcare, ma quando sono andati più piccoli è arrivato il suo momento".

"Il pubblico ci ha dato una grande mano, è rimasto positivo nei momenti difficili, ci ha sostenuto e trasmesso energia. Era importante a nostra volta trasmettere qualcosa di positivo. Purtroppo, è solo la sesta partita, ce ne saranno tante altre e ci saranno momenti difficili, ma stasera è giusto essere contenti, perché vedo che questa squadra ha carattere e si allena. Tornare in palestra con i risultati che ti sostengono è più facile”, conclude Ettore Messina.

L'Olimpia Milano ora si concentra su altri due impegni casalinghi: domenica il derby contro l’Openjobmetis Varese (ore 17.30) e giovedì 7 novembre (ore 20.45) in Eurolega contro il Baskonia Vitoria.

ARMANI EXCHANGE MILANO-FC BARCELLONA 83-70 (15-20, 30-37; 52-58)

Olimpia Milano: Della Valle 8, Mack 4, Micov 16, Gudaitis 6, Roll 5, Rodriguez 17, Tarczewski 2, Nedovic 6, Cinciarini, White, Brooks 5, Scola 14. All. Messina

Barcellona: Davies 15, Hanga 8, Smits ne, Oriola 4, Abrines 3, Higgins 6, Delaney 9, Kuric 10, Claver 2, Bolmaro ne, Mirotic 13, Tomic. All. Pesic

Note. Tiri da 2: MI 17/38, FCB 17/39; Tiri da 3: MI 14/28, FCB 7/21; Tiri liberi: MI 7/8, FCB 15/22;

Rimbalzi: MI 39 (Micov 8), FCB 34 (Claver 5); Assist: MI 16 (Rodriguez 7), FCB 13 (Delaney 4)