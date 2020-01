Olimpia Milano e One Team di Eurolega, successo del progetto Basket for Good

Si è concluso martedì mattina, nell'emozione generale, il progetto Basket for Good, legato a filo doppio all'iniziativa One Team, promossa da Euroleague, cui ha aderito Olimpia Milano, che ha voluto condividere il suo impegno nel sociale con la Fondazione Laureus Italia Onlus. I 23 studenti della 4ªC, di età compresa tra i 9 e i 10 anni, della scuola Primaria Baroni del quartiere Gratosoglio, protagonisti del progetto da metà ottobre con i coach dell'Olimpia Milano, hanno interrotto le lezioni in aula per raggiungere con il pulmino il Mediolanum Forum.

Prima hanno visitato la sede della società di Giorgio Armani, attraversando con stupore i corridoi impreziositi dai trofei e dalle immagini delle leggende della società, poi hanno toccato con mano alcuni cimeli, tra cui le proverbiali scarpette rosse, per poi assistere alla “lezione” di Alessandra Stella, tutor Laureus e psicologa dello sport, incentrata sul concetto di squadra. A fine allenamento i bambini hanno raggiunto in palestra i giocatori dell’Olimpia Milano per l’immancabile sessione di foto e autografi.

Riccardo Moraschini e Amedeo Della Valle hanno, inoltre, autografato le loro maglie, che saranno messe all’asta per sostenere il progetto Basket for Good anche il prossimo anno.