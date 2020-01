Olimpia Milano ko nel derby con Cantù. Messina: "Abbiamo esaurito il bonus di credibilità"

OLIMPIA MILANO-CANTU' 83-89 - “Voglio fare i complimenti a Cantù, a Cesare Pancotto e ai suoi giocatori, perché ad un certo punto potevano anche perderla e invece sono stati bravi a vincere con il parziale che ha chiuso la partita. Poi voglio dire – per non girarci intorno – che mi rende perfettamente conto di aver esaurito, io e la squadra, il bonus di credibilità che ci era stato riconosciuto all’inizio dell’anno". Ettore Messina commenta in sala stampa la sconfitta casalinga dell'Olimpia Milano nel derby contro Cantù.

Finisce 83-89, un match che vede i padroni di casa andare sotto nel primo tempo (36-48 il primo tempo con il massimo svantaggio toccato poco prima del finale di quarto sul -13), rimontanto poi nella ripresa (parziale di 26-13 tra il 20° e il 30°) con Milano che va più volta avanti di 5 punti e sembra vedere la linea del traguardo sull'83-78 al 38°. Invece nulla. Gli ultimi due minuti sono di totale black out e Cantù si prende la vittoria nel rush finale.

All'Olimpia Milano non bastano i 20 punti di Micov (nel primo tempo tiene su la squadra, nel terzo quarto ci mette del suo nel break milanese) e i 21 di Luis Scola (17 nel secondo tempo quando la squadra di Messina ribalta il match e sembra poterlo portare a casa). Gli altri faticano (in primis Rodriguez con 6 punti e 2/11 dal campo) e arriva così la sesta sconfitta in questo girone d'andata che si chiude al quarto posto con 8 punti di ritardo sulla Virtus Bologna, 6 da Sassari e meno 2 da Brescia.

OLIMPIA MILANO-CREMONA NELLE FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA

L'Olimpia Milano giocherà così contro la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti (quinta) il quarto di finale nelle Final Eight di Coppa Italia (il 13 febbraio a Pesaro) e si troverà dalla stessa parte del tabellone la Virtus Bologna e Venezia. Gli altri due quarti di finale metteranno di fronte Germani Basket Brescia contro Pompea Fortitudo Bologna e Banco di Sardegna Sassari contro Happy Casa Brindisi.

OLIMPIA MILANO, ETTORE MESSINA: "IO SONO IL PRIMO RESPONSABILE. ORA PROVIAMO A RADDRIZZARE LA SITUAZIONE"

Ettore Messina analizza queste stagione sin qui con luci e ombre: "Ovviamente, io sono il primo responsabile. Adesso abbiamo due possibilità: o ci autodistruggiamo per i prossimi cinque mesi oppure proviamo a raddrizzare la situazione, trovando quel minimo di continuità che avevamo a inizio stagione quando la palla pesava di meno. Del resto, di giustificazioni tecniche possiamo parlare fino a domani, ma sarebbe inutile. Dobbiamo cercare di rimetterla a posto e se non ci riusciremo faremo le valutazioni del caso, a bocce ferme".

"Adesso, è inutile stare a cercare i responsabili, il primo sono io, io ho fatto questa squadra almeno in parte, e io la sto allenando. Cercheremo di fare qualcosa per essere più continui, più precisi nell’atteggiamento e nella qualità del gioco”, conlude il coach di Milano.

OLIMPIA MILANO, ORA L'EUROLEGA CON IL PANATHINAIKOS

L'Olimpia Milano ora si rituffa in Eurolega (dove ha chiuso il girone d'andata al settimo posto): giovedì 9 (alle 20,45) arriva al Forum il Panathinaikos Atene, mentre domenica l’AX giocherà al Palalido l’anticipo di mezzogiorno con Treviso.

ARMANI EXCHANGE MILANO-ACQUA SAN BERNARDO CANTU' 83-89 (19-22; 36-48; 62-61)

OLIMPIA MILANO: Della Valle 2, Micov 7, Biligha 6, Gudaitis 7, Moraschini 6, Rodriguez 6, Musumeci ne, Cinciarini 6, Sykes 7, White, Brooks 2, Scola 21. All. Messina

CANTU': Young 8, Procida, Clark 21, Latorre 6, Hayes 15, Wilson 8, Ragland 11, Burnell 14, Barapape ne, Simioni, Rodriguez, Pecchia 6. All. Pancotto

Note: tiri da 2: MI 20/41 CNT; tiri da 3: MI 8/23, CNT; tiri liberi: MI 19/26, CNT;

Rimbalzi: MI 40 (Gudaitis 7), CNT 36 (Burnell 11); assist: MI 7 (Gudaitis 2), CNT 17 (Ragland 6)