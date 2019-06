Olimpia Milano: Ettore Messina è il nuovo allenatore

ETTORE MESSINA È IL NUOVO ALLENATORE DELL’OLIMPIA MILANO

L'Olimpia Milano annuncia l'arrivo di Ettore Messina. Ecco il comunicato. "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il Sig. Ettore Messina diventa “President of Basketball Operations” e capo allenatore della prima squadra per i prossimi tre anni. Nato il 30 settembre 1959 a Catania, Messina proviene dai San Antonio Spurs, dove è stato assistente di Coach Gregg Popovich nelle ultime cinque stagioni. In carriera, ha allenato la Virtus Bologna, la Benetton Treviso, il CSKA Mosca e il Real Madrid, oltre alla Nazionale Italiana. Ettore Messina è stato nominato due volte allenatore dell’anno in EuroLeague (2006 e 2008), ha vinto quattro volte l’EuroLeague, quattro volte il campionato italiano, sei volte il titolo russo, tre volte la VTB League, sette volte la Coppa Italia, due volte la Coppa di Russia, 11 volte ha portato una sua squadra alle Final Four di EuroLeague. Il suo bilancio in EuroLeague è di 220-77, pari al 74.1% di successi.

L'Olimpia Milano comunica poi che "il Sig. Pantaleo Dell’Orco assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del club a partire dal prossimo 1° luglio".

OLIMPIA MILANO E PIANIGIANI: INTERRUZIONE CONSENSUALE

Simone Pianigiani (foto Lapresse)



Arriva la separazione ufficiale tra l'Olimpia Milano e Simone Pianigiani. Lo comunica il club milanese. "La Pallacanestro Olimpia Milano e il coach Simone Pianigiani hanno deciso in data odierna di interrompere consensualmente il loro rapporto di lavoro. In due anni alla guida dell'Olimpia, Simone Pianigiani ha condotto la squadra ad uno scudetto e due Supercoppe. L'Olimpia Milano desidera ringraziarlo per la professionalità e l'impegno profuso, e gli formula i migliori auguri per il proseguo della sua carriera".