Olimpia Milano piega lo Zenit. Messina: "Un po' nervosi, ma era importante vincere"

Eurolega, Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 73-72. Tarczewski e Gudaitis trascinano la squadra di Ettore Messina: è 7° posto al termine del girone d'andata - “Non è stata una partita facile, era prevedibile perché venivamo da una brutta prestazione in campionato che ci ha trasmesso nervosismo. Si è visto nelle percentuali di tiro. Ma era una gara di EuroLeague, contro una squadra aggressiva, avevamo ovviamente la necessità di vincere ed è stato importante averlo fatto". Ettore Messina analizza la vittoria dell'Olimpia Milano contro lo Zenit San Pietroburgo. Un successo (73-72) maturato nel finale, dopo un match tirato (padroni di casa che sembrano scappare sul 51-44 nel terzo quarto che poi chiudono sotto 55-56) grazie ai canestri nell'ultimo minuto di Gudaitis (71-68) e ai due liberi successivi di Tarczewski (73-69).

L'Olimpia soffre, non è brillante, ma porta a casa una vittoria preziosissima che le permette di chiudere il girone di andata di EuroLeague con un record di 9-8 e il settimo posto in classifica. "Il pubblico ci ha sostenuto, numeroso, e ha condiviso anche qualche mal di stomaco. Gli alti e bassi ci sono, vorrei che tornassimo a giocare e soprattutto a tirare un po’ più spensierati come facevamo all’inizio. Oggi qualche volta abbiamo rinunciato a qualche tiro e questo non deve succedere", sottolinea Ettore Messina.

(FOTO LAPRESSE)



Tarczewski è il migliore in campo: pesanti il rimbalzo difensivo e i due liberi della vittoria che spengono i sogni di gloria dello Zenit, in una gara che lo vede sfiorare la doppia doppia (11 punti e 9 rimbalzi). Gudaitis continua la ricerca della condizione migliore e intanto ci mette del suo nel successo Olimpia: oltre al canestro dell'allungo nel finale ci sono 10 punti complessivi (e un 8 su 8 fondamentale ai liberi) con 5 falli subiti. In doppia cifra Micov (13 punti e una palla rubata che fa volare in contropiede Milano sul +4 nell'ultimo periodo) e Scola (10 punti - un paio di triple importanti nel terzo periodo - e 10 rimbalzi).

"Se faccio un bilancio del girone di andata, direi che in generale abbiamo commesso qualche errore, ma stiamo cercando di risolvere, la classifica poteva essere migliore, ma anche peggiore, vorrei – ripeto – un po’ più di spensieratezza. Dopo la doppietta Atene-Berlino ci è mancato l’acuto in trasferta, andandoci tante volte vicino. Dovremo farlo nel girone di ritorno, che sarà ancora più difficile, perché non possiamo pensare di vincere solo in casa, tanto succede che prima o poi sbagli", le parole di Messina.

Sykes chiude la sua prima partita in maglia Olimpia con 7 punti (2/5 da 2 e 0/3 nelle triple) e 5 palle perse. Il coach di Milano spiega. "E’ stato un esordio complicato, mi spiace che sia stato un po’ incerto, invece deve essere aggressivo come ci ricordavamo che fosse, giocare come sa fare, deve essere sé stesso, altrimenti diventa un problema. Una nota positiva è che nel finale abbiamo messo la palla dove volevamo e questo è importante”.

OLIMPIA MILANO, DERBY CONTRO CANTU' DOMENICA AL FORUM

L'Olimpia Milano domenica chiuderà il girone d'andata di campionato con il derby al Forum contro l’Acqua San Bernardo Cantù (ore 17). Poi altri due match casalinghi: giovedì 9 gennaio contro il Panathinaikos Atene (ore 20.45) e domenica 12 alle ore 12 al PalaLido contro Treviso.

ARMANI EXCHANGE MILANO-ZENIT SAN PIETROBURGO 73-72 (19-17; 41-41; 55-56)

OLIMPIA MILANO: Della Valle 3, Micov 13, Biligha ne, Gudaitis 10, Moraschini 5, Roll 2, Rodriguez 8, Tarczewski 11, Sykes 7, White, Brooks 4, Scola 10. All. Messina

SAN PIETROBURGO: Iverson, Albicy 12, Hollins 14, Thomas 11, Renfroe ne, Kvhostov 7, Pushkov, Trushkin 5, Zubkov, Abromaitis 6, Ponitka 2, Ayon 15. All. Plaza

Note: tiri da 2: MI 16/33, SP 19/38; tiri da 3: MI 6/21, SP 9/24; tiri liberi: MI 23/27, SP 7/14;

Rimbalzi: MI 33 (Scola 10), SP 30 (Ayon 7); assist: MI 10 (Rodriguez), SP 20 (Albicy 6)