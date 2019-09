Olimpia Milano, festa con l'Urania. Ettore Messina: "Ringrazio il Palalido per l'applauso"

"Fatemi ringraziare per l’applauso, non capita spesso a Milano, al Palalido, da un pubblico che ne ha viste così tanta di pallacanestro. Spero di ripagare tanta fiducia", spiega Ettore Messina al termine della festa del basket milanese celebrata con il derby tra l'Olimpia e l'Urania (la squadra allenata da Davide Villa è neopromossa in A2). Cinquemila persone presenti nel 98-49 per l'A|X Armani Exchange. Kaleb Tarczewski è il miglior marcatore del match con 18 punti con Michael Roll a 14. Per l'Urania prova brillante di Raivio (15 punti).

In prima fila Giorgio Armani con Pantaleo Dell’Orco alla sua sinistra e poi tante leggende presenti (Dan Peterson, Dino Meneghin, Roberto Premier e molti altri) che si sono prese la standing ovation dei tifosi a fine primo tempo.

"La squadra ha rispettato l’impegno con serietà, fisicità, dopo un primo quarto in cui si è carburato più lentamente", sottolinea il coach dell'Olimpia in conferenza stampa.

Sulle condizioni degli infortunati. Aaron White a riposo precauzionale: "Si è mezzo sfasciato una costola. Verrà con noi ad Atene, voleva giocare già oggi, ma è stato meglio non forzare". Nedovic "sta migliorando, non ha molto dolore ed è la notizia migliore. Inizia a lavorare di più. Iniziano a vedere il fondo del tunnel, lui e Gudaitis".

Milano ora sarà attesa da altri due test di pre-campionato: sabato 21 settembre alle 16.45 italiane contro il Fenerbahce Istanbul e domenica contro una tra Panathinaikos Atene e Maccabi Tel Aviv, nel Trofeo Pavlos Giannakopoulos di Atene. Il debutto in campionato arriverà giovedì 26 settembre a Treviso, alle 20.45 con diretta su Rai Sport 1, mentre la prima al Forum sarà domenica 29 contro Brescia (alle 17).

A|X Armani Exchange Olimpia Milano-Urania Milano (23-14; 51-30; 72-40)

Olimpia Milano: Della Valle 4, Mack 6, Micov 13, Moraschini 11, Roll 14, Rodriguez 4, Shashkov, Tarczewski 18, Cinciarini 2, Rey, Burns 6, Brooks 9. All. Messina.

Urania Milano: Piunti 9, Cherubini, Pagani 3, Negri 9, Benevelli, Lazzari, Montano 11, Giardini, Piatti, Raivio 15, Bianchi 2, Sabatini. All. Villa