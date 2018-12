Olimpia Milano e Fondazione Laureus insieme per il progetto One Team di Eurolega

Fondazione Laureus Italia Onlus per la prima volta prende parte all’iniziativa One Team, promossa da Euroleague, la massima competizione di pallacanestro europea, il cui scopo è promuovere l’impegno sociale dei club che vi partecipano. Olimpia Milano, il club più titolato del campionato italiano, ha scelto la Fondazione Laureus per intraprendere un progetto insieme alla Scuola Primaria Baroni del quartiere Gratosoglio di Milano, che partirà il 16 ottobre 2018 e terminerà a gennaio 2019.

Il progetto sviluppato da Laureus Italia si avvale del supporto di una psicologa dello sport in qualità di tutor e il cui compito è affiancare il coach Olimpia durante una serie di allenamenti che si svolgeranno tra ottobre e gennaio. Le finalità sono molteplici e investono sia la sfera prettamente emotiva e psicologica che quella fisica. Laureus cerca infatti di educare i ragazzi al rispetto delle regole, alla comunicazione tra pari e con l’adulto di riferimento affinché possano acquisire delle competenze sia da un punto di vista emotivo, psicologico e motorio.

Ad accompagnare i ragazzi in alcuni allenamenti ci saranno due padrini d’eccezione: l’ex campione dell’Olimpia Hugo Sconochini e Amedeo della Valle, stella dell’Olimpia e della Nazionale, che seguirà da vicino due allenamenti. Inoltre la classe avrà l’opportunità di partecipare il 19 dicembre alla partita che l’Olimpia giocherà contro il Bayer Monaco.

Così commenta Alberto Rossini, direttore sportivo del club: “Noi di Olimpia Milano siamo entusiasti di collaborare a questo progetto insieme a Fondazione Laureus Italia, con la quale condividiamo l’idea che lo sport sia fondamentale nella crescita e nello sviluppo di ogni bambino, ancor più se immerso in un contesto difficile come spesso possono essere le periferie della nostra città.

Grazie alla collaborazione con Laureus vogliamo quindi alimentare la passione di questi bambini, affinché la pallacanestro diventi per loro un motore di cambiamento e affinché possano sognare in grande attraverso le maglie dell’Olimpia Milano”.

La scelta della Scuola Baroni non è certo casuale. Si tratta infatti di una cattedrale nel deserto per Laureus, quello della profonda periferia milanese in cui i problemi economici sono affiancati da quelli sociali. Gratosoglio è un quartiere difficile, spesso stigmatizzato come ghetto e in cui la mancanza di integrazione ha spesso portato a forti tensioni quotidiane tra i residenti.

Olimpia Milano, molto attiva nella parte sud di Milano, e Laureus Italia hanno quindi deciso di coinvolgere quest’Istituto nell’iniziativa One Team dal respiro internazionale, puntando i riflettori della scena europea di basket sulla periferia di Milano e le sue potenzialità.