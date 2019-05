Olimpia Milano in semifinale, Avellino ko. Pianigiani: "Partita eccellente"

“È stata una partita eccellente, da tutti i punti di vista. Era ovviamente una serie delicata per le nostre vicissitudini, non mi riferisco alle assenze in generale, ma a quella del playmaker che ci ha costretto a cambiare assetto e modo di collaborare. Sapevo che sarebbe stato decisivo crescere dentro la serie ed è quello che abbiamo fatto". Simone Pianigiani analizza la vittoria dell'Olimpia Milano contro Avellino che dà ai campioni d'Italia la qualificazioni alle semifinali dei playoff (dove affronterà la Dinamo Sassari).

Gara 5 finisce 92-76 per i padroni di casa davanti agli 8mila tifosi accorsi al Forum. Serata super di Nunnally che spacca la difesa di Avellino (25 punti, 7 assist, 4 falli subiti), ma al suo fianco sono in tanti a brillare: in primis Tarczewski (7 rimbalzi, 12 punti e 4 falli subiti) e Nedovic (13 punti con 3/5 da 3 e 2/3 da 2), senza dimenticare Brooks (due triple che chiudono definitivamente il match nel finale, difesa e 7 rimbalzi) e Kuzminksas (12 punti).

"Non era facile vincere ad Avellino una partita di playoff, noi eravamo avanti di cinque nell’ultimo quarto di gara 3 per poi smarrirci su due giocate sbagliate. Ma era una questione mentale, infatti in gara 4 siamo stati avanti 40 minuti e oggi lo stesso", sottolinea Pianigiani. Nedovic è stato autore di un'ottima prova. Il coach di Milano rivela: "Non doveva giocare, gli abbiamo fatto vedere quanto ci aiutava la sua presenza anche in condizioni imperfette e allora, senza Della Valle, ha voluto esserci e ha fatto bene tante cose".

L'Olimpia ha ribaltato la serie dopo essersi trovata sotto 2-1. "Dopo gara 3, la chiave era ritrovare il piacere di giocare nei playoff, sentire il privilegio di giocare sotto pressione, anche se chi perde contro di noi viene elogiato lo stesso, e solo noi dobbiamo vincere sempre. Ma questo va vissuto come un privilegio. Questo ho chiesto e questo abbiamo fatto senza pensare a tutto il resto o agli umori".

"Nunnally ha le qualità che in queste gare devono venire fuori. Se le scelte sono giuste poi il singolo errore non diventa un incubo. Ad Avellino abbiamo segnato 28 punti su situazioni create mettendo la palla in post basso. Sapevamo che avrebbero risposto, hanno raddoppiato all’inizio ma eravamo pronti a rispondere nei modi giusti, con Nedovic, con Kuzminskas. Nella ripresa, sono tornati all’atteggiamento vecchio e allora abbiamo alimentato Nunnally in quella posizione. Ora ci aspetta una semifinale contro una squadra al massimo della fiducia, delle energie, del rendimento e della salute. Noi no, però abbiamo lo spirito giusto e ci batteremo”, conclude Simone Pianigiani.

Ora l'Olimpia Milano si concentra sulla serie contro la Dinamo Sassari. Mercoledì 29 e venerdì 31 maggio (ore 20,30) si giocheranno gata 1 e gara 2 al Forum.

ARMANI EXCHANGE MILANO-SIDIGAS AVELLINO 92-76 (26-17, 47-39; 73-60)

Olimpia Milano: Della Valle ne, Micov 4, Musumeci ne, Fontecchio, Tarczewski 12, Nedovic 13, Kuzminskas 12, Cinciarini 6, Nunnally 25, Burns 6, Brooks 8, Jerrells 6. All. Pianigiani

Avellino: Udanoh 14, Young 8, Guariglia ne, Nichols 15, Filloy 5, Campani ne, Silins 3, Campogrande 5, Harper 15, D'Ercole ne, Sykes 11, Spizzichini ne. All. MaffezzoliNote.

Tiri da 2: MI 25/39, AV 21/43; Tiri da 3: MI 11/29, AV 6/16; Tiri liberi: MI 9/10, AV 16/18;

Rimbalzi: MI 33 (Tarczewski 7), AV 31 (Udanoh 9); Assist: MI 18 (Nunnally 7), AV 13 (Harper 6).