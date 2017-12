Olimpia Milano-Khimki 71-77, Shved devastante al Forum

“Purtroppo temevo che essere cresciuti e aver avuto i palloni per vincere le altre partite ci avrebbe tolto fiducia nel momento decisivo ed è quello che è successo". Simone Pianigiani analizza la sconfitta casalinga dell'Olimpia Milano in Eurolega contro il Khimki: un 77-71 deciso dalla classe di uno Shved inarrestabile. I 29 punti (35 di valutazione) non bastano a raccontare la prestazione della guardia russa, che chiude il match con una tripla da 9 metri mostruosa nel finale (che riporta gli ospiti a +6 sul 71-65).

A Milano non bastano i lampi in attacco di Jerrells (17 punti) e Theodore (14 con 8 assist). "Abbiamo giocato un bellissimo primo quarto, con grande dedizione difensiva, attaccando i loro cambi sistematici rifornendo i lunghi", spiega Pianigiani in sala stampa. L'Olimpia nei primi 10 minuti era volata a +12 (24-12), poi "nel secondo quarto siamo stati superficiali e non abbiamo capitalizzato perdendo parte del vantaggio quando avremmo dovuto avere 12 punti di vantaggio".





Dopo che i primi venti minuti si erano chiusi sul 38-31 per i padroni di casa "nel secondo tempo ci siamo fermati, loro si sono chiusi speculando sul nostro tiro e non abbiamo avuto la personalità che serviva. Abbiamo avuto paura di vincere e non abbiamo colto l’occasione per il salto di qualità. È un passo in avanti che non abbiamo fatto e invece dobbiamo fare. Sperando di recuperare presto Goudelock perché per vincere questa gara abbiamo prodotto troppo poco in attacco. Noi abbiamo il gruppo e la mentalità ma ci mancano due vittorie e sono quelle che vorrei avere, con questa squadra che si sta sbattendo. Noi giochiamo alla pari con tutti ma alla fine dobbiamo portarne via qualcuna, questo farebbe la differenza. Lavoriamo per riuscirci e ce la faremo”.





L'Olimpia Milano ora si concentra sulla doppia trasferta: domenica in campionato a Torino (ore 20.45) e poi in Eurolega in casa del Panathinaikos. Quindi il ritorno al Forum per il derby contro Cantu (domenica 17 dicembre ore 17,30) e per il match contro il Baskonia (mercoledì 20 dicembre ore 20.45).

OLIMPIA MILANO: Jerrells 17, Theodore 14, Tarczweski 10

KHIMKI MOSCA: Shved 29, Zubkov 15, Jenkins 10