Olimpia Milano-Khimki 81-80, Mike James decide in volata

“Sono molto orgoglioso della mia squadra: avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata la partita più difficile di questa prima parte di EuroLeague, perché la classifica del Khimki è falsa, aveva giocato alla pari con il Fenerbahce in trasferta e perso con l’Efes, che ha un roster da Final Four, su un tiro da nove metri", Simone Pianigiani analizza la vittoria dell'Olimpia Milano sul Khimki. "In più mancava Nedovic, avevamo qualche giocatore stanco e qualcuno malato. Ma abbiamo giocato sopra i nostri errori, siamo rimasti ad eseguire il piano partita, abbiamo giocato al nostro ritmo a partire dal terzo quarto, svolto un grande lavoro su Shved"

Terzo successo in quattro partite di Eurolega per la squadra campione d'Italia. Una vittoria in volata: decidono i tre tiri liberi di Mike James (25 in totale co 8 assist) a 3”30 dalla fine che fissano il punteggio sull'81-80. In un match che vede Gudaitis in doppia-doppia (13 punti e 13 rimbalzi) oltre ai 16 punti di Bertans e ai 9 (con 4 rimbalzi) di un Kuzminskas protagonista nel finale.

Simone Pianigiani (foto Lapresse)



"Alla fine abbiamo sbagliato qualche buon tiro per chiudere la partita ma anche lì la difesa ha tenuto e ha vinto la partita. Il finale poteva essere simile a quello della partita con il Real Madrid ma ci siamo lasciati prendere meno dalla frustrazione e per questo sono contento. Sono anche contento che chi ha dovuto giocare più del solito abbia risposto e chi come Cinciarini è entrato in missione su Shved per dargli anche una prospettiva diversa rispetto a quando lo marcava Micov era pronto. Ovviamente dal nostro Capitano, esperto, non mi aspettavo nulla di diverso. Lo stesso vale per Bertans: ormai ci conosce, noi conosciamo lui, i tiri possono entrare o meno ma lui è dentro la squadra”, conclude Pianigiani.

Ora l'Olimpia Milano preparerà la trasferta di domenica in campionato a Pesaro (ore 18,15) prima di tornare al Forum venerdì 2 novembre in Eurolega contro l'Efes.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-KHIMKI MOSCA 81-80 (23-20, 39-45; 66-62)



Dairis Bertans (foto Lapresse)



Olimpia Milano: Della Valle, James 25, Micov 6, Gudaitis 13, Bertans 16, Fontecchi ne, Tarczewski 6, Kuzminskas 9, Cinciarini 2, Burns ne, Brooks 4, Jerrells. All. Pianigiani

Khimki: Shved 19, Bost 14, Crocker 3, Vialtsev, Zaytsev, Markovic 4, Monia 6, Gill ne Gubanov 2, Jenkins 5, Thomas 1, Mickey 26. All. Bartzokas

Note. Tiri da 2 MI 19/33 KM 18/33 Tiri da 3 MI 7/24 KM 10/32

Tiri liberi MI 22/27 KM 14/18 Rimbalzi MI 37 (Gudaitis 13) KM 24 (Mickey 7) Assist MI 13 (James 8) KM 20 (Shved 10)