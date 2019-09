Olimpia Milano ko con Brescia al Forum, ma annuncia il super colpo: Luis Scola

OLIMPIA MILANO, PRESO LUIS SCOLA

La Pallacanestro Olimpia Milano ha reso noto di aver firmato l'ala forte di 2.07 Luis Scola per tutta la stagione. Luis Scola, nato il 30 aprile 1980 a Buenos Aires, Argentina, proviene dalla squadra cinese degli Shangai Sharks e nelle ultime due stagioni ha giocato nella lega cinese. Scola ha cominciato a giocare in Argentina nel Ferrocarril Oeste, poi si e' trasferito in Spagna, a Vitoria dove e' rimasto fino al 2007 (una stagione in prestito a Gijon). Ha vinto due titoli nazionali, tre Coppe del re e due Supercoppe. E' stato due volte primo quintetto di EuroLeague e una volta secondo quintetto. Nel 2007 e' andato nella NBA dove ha giocato cinque anni a Houston, poi a Phoenix, Indiana, Toronto, Brooklyn. Con la Nazionale argentina ha vinto l'oro olimpico 2004, il bronzo olimpico nel 2008, l'argento mondiale nel 2002 e recentemente in Giappone.

OLIMPIA MILANO, ETTORE MESSINA: “NON SIAMO MAI STATI FLUIDI, DOBBIAMO LAVORARE E MIGLIORARE, MA LO FAREMO”

“Hanno giocato meglio, hanno mosso la palla bene, hanno approfittato dei cambi difensivi. Non siamo mai riusciti a scigolierci e a giocare con fluidità. Avremmo potuto prendere il controllo della gara nel terzo quarto quando siamo andati avanti, ma siamo stati un po’ corti in quel momento. Adesso si continua a lavorare e a crescere, e cresceremo", ha detto Ettore Messina in sala stampa al termine del match perso dall'Olimpia Milano contro Brescia al Forum (73-65). Un match che vede i padroni di casa tirare con percentuali bassissime, soprattutto da tre (0/11 nel primo tempo, 2/21 alla fine). "Non sono qui per dare pagelle, noi abbiamo giocato tutti una partita non all’altezza della situazione, troppe poche volte ci siamo sciolti e siamo stati fluidi. E’ chiaro che ne parleremo, per migliorare. Finora il nostro era stato il mondo dei Puffi, avevamo vinto tutte le partite di precampionato, anche con squadre forti, avevamo vinto a Treviso giocando con autorità come è stato sottolineato. Stasera non siamo stati all’altezza. Quando tutti giocano male, l’allenatore deve mettersi davanti allo specchio. Non sono contento di me stesso, ma voglio rivederla".

"Mi rifiuto di parlare degli assenti. Chi c’è gioca, gli altri giocheranno la prossima volta. Mi viene in mente il primo anno al CSKA: perdiamo subito a San Pietroburgo, poi in casa con Siena e infine perdiamo con il Panathinaikos. E’ stato l’avvio di una squadra che ha vinto tre trofei. Ma non dobbiamo riscattare nulla, dobbiamo solo giocare meglio, allenarci, perché siamo qui per giocare a pallacanestro meglio di stasera. Non andrò a dire ai ragazzi, forza abbiamo perso con Brescia dobbiamo riscattarci… non è così. Brescia ha giocato una partita eccellente, con ordine, tranne qualche momento in cui abbiamo alzato la pressione, ma non abbiamo avuto la profondità e la fisicità per farlo per 40 minuti. Una statistica che guardo sempre sono gli assist e le palle perse. Il loro numero di assist è più alto del nostro, perché hanno mosso la palla meglio, hanno segnato di più da fuori”, conclude Ettore Messina.

Ora l'Olimpia Milano si concentra sull'esordio in Eurolega: giovedì trasferta contro il Bayern Monaco (alle 20.30). Poi sabato 5 sul campo di Trieste (20,30) per la terza giornata di serie A. Poi si tornerà al Forum l'11 ottobre (ore 20.45) per la sfida europea contro lo Zalgiris Kaunas.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-GERMANI BRESCIA 65-73 (10-21; 31-31; 48-54)

OLIMPIA MILANO: Della Valle, Mack 14, Biligha, Moraschini 2, Roll 19, Rodriguez 8, Tarczewski 14, Cinciarini, Burns ne, White, Brooks 8. All. Messina

BRESCIA: Zerini 2, Abass 5, Cain 10, Vitali 12, Laquintana 8, Lansdowne 13, Dalcò ne, Naoni ne, Guariglia ne, Horton 12, Moss 8, Sacchetti 3. All. Esposito

Note: Tiri da 2: MI 19/37, BS 19/37; Tiri da 3: MI 2/21, BS 9/20; Tiri liberi: MI 17/21, BS 8/10; Rimbalzi: MI 32 (Brooks 10), BS 40 (Cain 8); Assist: MI 11 (Rodriguez 6), BS 18 (Vitali 4).