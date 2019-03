Olimpia Milano ko con Venezia, Pianigiani: Errori nel finale? Penso irripetibili"

“E’ stata una partita strana, da valutare all’interno del momento. Eravamo partiti bene e belli, passandoci la palla, poi abbiamo commesso il primo errore che è stato quello di farli rientrare troppo facilmente mentre avremmo dovuto tenere di più il margine per poi gestirlo meglio. Siamo andati sotto nel terzo quarto e nonostante questo siamo anche riussici a vincere la partita una seconda volta sul più nove. Lì la successione di errori è stata penso irripetibile". Coach Simone Pianigiani analizza la sconfitta per 87-86 dell'Olimpia Milano in casa contro Venezia con un tap-in di Bramos a due decimi di secondo dalla fine. Un ko che lascia comunque i campioni d'Italia primi a 36 punti con quattro punti di vantaggio proprio sulla squadra veneta.

Pianigiani spiega: "Da due triple prese nonostante stessimo cambiano in difesa proprio per evitarei canestri da tre, due tiri liberi sbagliati, uno sfondamento in attacco fino all’ultima rimessa. Non ho chiamato time-out perché sappiamo cosa fare, avevamo i migliori tiratori di liberi in campo e non volevo che loro preparassero la difesa. L’opzione del passaggio lungo in certe circostanze è percorribile, ma in ogni caso preferisco succeda se non è disponibile il passaggio alle guardie, non come prima scelta. Ma non devo dire nulla né parlarne, perché sappiamo cosa abbiamo fatto e in un arco di impegni come questo non c’è molto da aggiungere".

"Ovviamente data la serie di gare giocate e da giocare ho cercato di limitare il minutaggio di qualche giocatore spremuto tanto, cercando di non sovraccaricare Brooks e Tarczewski o di non chiedere a James di fare troppo. Era un rischio calcolato, infatti era andata abbastanza bene, tanto che senza di lui siamo tornati avanti di nove e la partita era vinta. Ovviamente dobbiamo essere in grado di vincere anche tenendolo a 22 minuti e facendo altrettanti con gli altri, ma – ripeto – la gara era vinta e la sequenza di cose sbagliate nel finale non è normale per cui la prendo come tale”, conclude Simone Pianigiani.

Ora l'Olimpia MIlano si prepara alla trasferta sul campo del Real Madrid di mercoledì (0re 21) e venerdì 22 marzo sarà sfida casalinga (a Desio ore 20,45) contro il Panathinaikos.

OLIMPIA MILANO-VENEZIA 86-87

AIX ARMANI EXCHANGE MILANO: James 8, Micov 7, Milesi ne, Fontecchio 7, Tarczewski 15, Nedovic 14, Cinciarini 7, Nunnally 9, Burns 3, Brooks 3, Omic 6, Della Valle 7. Allenatore: Pianigiani.

UMANA REYER VENEZIA: Haynes 5, Stone 4, Bramos 12, Tonut 20, Daye 9, De Nicolao 7, Vidmar ne, Biligha 6, Giuri ne, Mazzola, Cerella, Watt 24. Allenatore: De Raffaele.

ARBITRI: Lo Guzzo-Paglialunga-Belfiore.

NOTE: parziali 29-20, 47-41, 61-64.

Tiri liberi: Milano 19/25, Venezia 6/12. Usciti per cinque falli: De Nicolao e Watt.