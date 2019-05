Olimpia Milano ko contro Sassari. Pianigiani: "Troppi errori al tiro e troppo nervosismo"

“Troppi errori al tiro e troppo nervosismo per battere Sassari di questi tempi. All’inizio dovevamo prendere un vantaggio superiore invece erano agganciati. Poi nel terzo quarto quando abbiamo prodotto il massimo sforzo loro sono riusciti a rimanere agganciati". Simone Pianigiani analizza la sconfitta per 79-86 dell'Olimpia Milano contro Dinamo Sassari (trascinata da una serata straripante del duo Stefano Gentile e Rashawn Thomas, 51 punti in due). Inizia in salita la serie della semifinali scudetto. I campioni d'Italia subiscono un 13-0 a inizio secondo quarto che li porta a inseguire a -11 (18-29). Milano reagisce portandosi a -4 e chiudendo il primo tempo sotto di due possessi (35-41). Il terzo periodo è di marca milanese (25-19 con il punteggio sul 60-60), ma l'ultimo parziale è sotto il segno della Dinamo: subito 63-67, poi un break di 3-12 firmato Thomas-Pierre sul 70-79 al 36', sino al 79-86 finale (che significa 20° vittoria consecutiva per Sassari).

All'Olimpia Milano non basta la buonissima prestazione di Tarczewski (lotta e raccoglie 10 punti con 13 rimbalzi), né il secondo tempo sontuoso di Micov (che chiude con 16 punti e canestri di grande qualitià quando la palla scotta) o la prova difensiva di Jeff Brooks. Mike James al rientro segna un paio di triple importanti (12 punti totali), ma ovviamente gli manca brillantezza dopo il periodo di stop.

"Non siamo stati bravi a guadagnarci abbastanza tiri liberi, dieci di differenza a questi livelli sono tanti, considerato che loro chiudevano l’area, aspettavano gli alley-oop per Tarczewski. Siamo andati troppo poco in lunetta e abbiamo fatto il 43% da tre che sarebbe buono se non considerassimo quello che loro ci concedevano riempiendo l’area", spiega Pianigiani. "Loro sono in salute, noi ci siamo fatti portare via la palla su un paio di contatti che ci hanno innervosito. È ovvio che la condizione delle nostre guardie non è ottimale, ma loro sono presente e futuro della nostra squadra ed è normale che ci tengano a giocare".

Il coach di Milano non nomina gli arbitri, però fa notare: "Ma gli errori non li hanno commessi solo i miei giocatori. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute, ma voglio rivederle perché alla fine era una gara punto a punto e gli episodi sono stati decisivi. Certo, anche il quarto fischiato a Brooks e non a Thomas".

Sassari è avanti 1-0, come Avellino ai quarti. L'Olimpia deve rincorrere: "Ora ci ritroviamo nella stessa situazione del quarto di finale, dobbiamo vincerne una e poi migliorare nel corso della serie”.

Grara 2 è in programma venerdì 31 maggio al Forum (ore 20,45), poi la serie si sposterà a Sassari con gara 3 in programma domenica sera.

ARMANI EXCHANGE MILANO-BANCO SARDEGNA SASSARI 79-86 (18-16; 35-41; 60-60)

OLIMPIA MILANO: Della Valle ne, James 12, Micov 16, Musumeci ne, Fontecchio ne, Tarczewski 10, Nedovic 9, Kuzminskas 8, Cinciarini 8, Nunnally 9, Burns 1, Brooks 6. All. Pianigiani

DINAMO SASSARI: Spissu, Smith 6, McGee, Carter, Devecchi, Magro, Pierre 12, Gentile 26, Thomas 25, Polonara 13, Diop ne, Cooley 4. All. Pozzecco

Note: Tiri da 2: MI 17/40, SS 27/42; Tiri da 3: MI 13/30, SS 6/19; Tiri liberi: MI 6/7, SS 14/17;

Rimbalzi: MI 32 (Tarczewski 13), SS 37 (Pierre 11); Assist: MI 15 (Micov 3), SS 10 (Pierre 4).