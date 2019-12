Olimpia Milano ko in casa con la Stella Rossa. Messina: "Troppo legati al pick roll". Nedovic ko

Eurolega, Olimpia Milano ko in casa contro la Stella Rossa. Messina: "Troppo legati al pick roll". Nedovic ko

"Loro hanno giocato una partita paziente, fisica, solida, orchestrati benissimo in attacco dal playmaker, Lorenzo Brown. Oggi probabilmente, un po’ per le assenze e un po’ perché qualcuno non era in giornata, abbiamo giocato solo di pick and roll. E quando usi una sola arma è difficile.", coach Ettore Messina analizza la sconfitta al Forum dell'Olimpia Milano contro la Stella Rossa Belgrado per 77-67.

I padroni di casa faticano in attacco (7/30 al tiro da 3 punti) dove il solo Rodriguez chiude in doppia cifra (con 14 punti) e soffrono per le pesanti assenze: oltre a Micov e Gudaitis, a fine primo tempo si è fermato anche Nedovic che ha accusato un risentimento alla coscia sinistra. "Temo sia un problema muscolare piuttosto serio", ma "non penseremo al mercato finché non conosceremo con sicurezza l'entità dell'infortunio", spiega l'allenatore dell'Olimpia. "E’ chiaro che quando hai delle assenze tutti devono dare qualcosa di più e se non succede hai dei problemi. E’ inutile girare attorno alla questione. Noi abbiamo bisogno di essere più vari: ad esempio quando Micov e Brooks sono in campo insieme, uno dei due è sempre marcato da un giocatore più piccolo e questo ci dà un vantaggio".

Il rientro di Micov e Gudaitis? “Non so se rientreranno per il doppio turno con Real e Valencia. È ovvio che spero, ma non so“.

"E’ anche possibile che si siano spese troppe energie per rinforzare la classifica in campionato, ma non ci sono alternative. So anche che quando abbiamo avuto Gudaitis abbiamo vinto sette partite. Ma come non mi esaltavo quando stavamo vincendo, anche contro squadre di alto livello, così non credo sia il momento di abbattersi o deprimersi dopo tre sconfitte, e apprezzo tantissimo i tifosi che continuano a sostenerci nei momenti di difficoltà. Dobbiamo tornare in palestra, lavorare, migliorare e risolvere i problemi che abbiamo”, conclude Ettore Messina.

L'Olimpia Milano ora prepara una serie di trasferte: tornerà in campo domenica alle 18.30 sul campo di Pesaro, poi venerdì 13 dicembre sul campo dell’Asvel Villeurbanne (20,45), domenica 15 contro la Reyer Venezia e martedì 17 sul parquet del Real Madrid (21,00), prima del ritorno al Forum giovedì 19 dicembre (20,45) quando arriverà a Milano il Valencia.