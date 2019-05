Olimpia Milano ko, vince Sassari in rimonta. Pianigiani: "15 liberi di differenza mi sembrano tanti..."

“Ovviamente siamo dispiaciuti. Credo che avessimo prodotto tanto come energia, spaziatura e intensità. La chiave credo siano stati i 13 minuti di Tarczewski (uscito per 5 falli, ndr) che è un giocatore fondamentale per noi. Ha il plus/minus più alto del campionato e ci dava anche stasera presenza, difesa, rimbalzi d’attacco. Poi a questo si è aggiunto il quinto fallo di Burns e l’abbiamo pagato". Simone Pianigiani analizza la sconfitta dell'Olimpia Milano contro la Dinamo Sassari. Finisce 101-112 dopo un tempo supplementare e i campioni d'Italia ora sono sotto 2-0 nella serie delle semifinali playoff.

Non bastano i 32 punti di Mike James (32 di valutazione e 8/12 da 3) e i 21 di Micov: entrambi arrivati senza energie nel finale di match dopo aver dato spettacolo per lunghi tratti del match (non dimentichiamo che MJ è rientrato in gara 1 dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre tre settimane). Ne segna 17 Nunnally (ma con 5/13 dal campo). Tra gli ospiti brilla un super Polonara (29 punti, 6 rimbalzi e 5 falli subiti) assieme a Pierre (ne segna 21 e la tripla pesantissima che manda il match all'overtime). E in doppia cifra vanno anche Stefano Gentile (15), Thomas (14 con 17 rimbalzi), Cooley (13 punti e 9 rimbalzi) e Spissu (10)

Per l'Olimpia resta l'amaro in bocca dopo un match sempre condotto nel secondo tempo con un massimo vantaggio di +14 al 28° (81-67 al 28°) e un canestro da tre di Mike James al 36° che sembrava poter chiudere il match (95-89). Invece a quel punto Milano si ferma, Sassari si avvicina sino a piazzare la tripla del 95-95 con Pierre quando mancano 9 secondi alla fine della ripresa. E' il momento che cambia il corso di una partita che i padroni di casa erano stati meritatamente a un passo dal riuscire a vincere (da lì la squadra di Pozzecco va sul 109-95 nell'overtime e chiude la partita). Pianigiani spiega: "Chiaro che dovevamo avere il cinismo di chiuderla, sarebbe bastato un fallo, invece Spissu è scappato ed è stato fatale".

"Nella rimonta del quarto periodo abbiamo sbagliato gli unici tre tiri liberi della gara", sottolinea il coach dell'Olimpia. E osserva: "Anche i 15 tiri liberi di differenza mi sembrano tanti (22 per Milano e 37 per Sassari, ndr) in una gara come questa. Specie i 13 del terzo quarto quando in attacco avevano prodotto poco. Mi spiace, ma non so cosa dire su questo. Ci sono state situazioni giudicate in modo diverso. Dobbiamo essere più bravi a farli vedere quei falli. Loro giocavano per buttare fuori i nostri lunghi ma noi avevamo lavorato bene per evitarlo. Poi ironicamente quando dovevamo spendere un fallo davvero non l’abbiamo speso (sul canestro da 3 di Pierre del 95 pari, ndr)".

Ora la Dinamo è avanti 2-0 su Milano. La serie si trasferisce a Sassari: domenica si gioca gara 3 alle 20.30 e l'Olimpia deve vincere per restare in corsa. "Dobbiamo ripulire la mente e pensare solo alla prossima partita e vincere quella. È chiaro che adesso sembra che tutto vada al contrario e i giocatori in questi momenti stigmatizzano. Non dobbiamo pensare a quello che è successo, ma che abbiamo una partita da giocare e dobbiamo vincere quella".

ARMANI EXCHANGE MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 101-112 dts (21-20; 53-52; 81-71; 95-95)

OLIMPIA MILANO: Della Valle ne, James 32, Musumeci ne, Fontecchio, Tarczewski 5, Nedovic 9, Kuzminskas 4, Cinciarini 2, Nunnally 17, Burns 3, Brooks 8. All. Pianigiani

DINAMO SASSARI: Spissu 10, Smith 2, McGee 1, Carter 7, Devecchi ne, Magro ne, Pierre 21, Gentile 15, Thomas 14, Polonara 29, Diop ne, Cooley 13. All. Pozzecco

Note: Tiri da 2: MI 17/42, SS 29/58; Tiri da 3: MI 16/37, SS 9/24; Tiri liberi: MI 19/22, SS 27/37;

Rimbalzi: MI 38 (Brooks 8), SS 58 (Thomas 17), Assist: MI 12 (James 3), SS 14 (Spissu 4).