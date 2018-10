Olimpia Milano e Fisiocrem (Laborest) rinnovano l'accordo di sponsorizzazione

Per il secondo anno consecutivo Laborest Italia, uno dei principali player del mercato italiano della nutraceutica, sigla un accordo di sponsorizzazione con la squadra di basket AX Armani Exchange Olimpia Milano.

Per tutta la stagione 2018-2019, la società facente parte del gruppo internazionale Uriach sarà Official Partner della squadra meneghina attraverso il brand Fisiocrem, la soluzione naturale per il massaggio nel caso di un eccessivo affaticamento muscolare o per la fase preparatoria di allenamento. Grazie alla base di arnica montana, calendula officinalis, hypericum perforatum e melaleuca alternifolia, il gel Fisiocrem supporta il benessere muscolo scheletrico delle persone e rappresenta un valido alleato di tutti gli sportivi. Disponibile nel canale farmaceutico, Fisiocrem fa parte della linea Consumer Health di Laborest Italia, assieme alle soluzioni nutraceutiche dell'azienda contraddistinte dal marchio Aquilea.

In base all’accordo di sponsorizzazione, il marchio Fisiocrem godrà di un piano di visibilità con materiali e sampling all’interno del Palazzetto durante le partite casalinghe di campionato italiano e di Eurolega.

Il brand Fisiocrem sarà inoltre “Match Sponsor” della partita di Eurolega mercoledì 9 gennaio 2019, che vedrà in campo AX Armani Exchange Olimpia Milano e FC Barcellona Lassa: per l’occasione sarà organizzato un evento speciale di visibilità a supporto del brand.

“Dopo gli ottimi riscontri ottenuti lo scorso anno, Laborest ha deciso di scendere in campo al fianco dell’Olimpia Milano anche per la stagione 2018-2019. La recente vittoria della squadra Campione d’Italia conferma la validità della sponsorizzazione in linea col posizionamento del brand, che supporta gli atleti e facilita il compito dei fisioterapisti attraverso una soluzione in grado di contribuire al benessere muscolo scheletrico” dichiara Roberto Cassanelli, Direttore Generale di Laborest Italia. “Questa sponsorizzazione si inserisce nel continuo percorso di crescita della linea Consumer Health di Laborest Italia che, assieme a Progine Farmaceutici e AR Fitofarma, rappresenta il sesto polo italiano della nutraceutica in Italia”.