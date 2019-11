Olimpia Milano, le triple di Nedovic piegano la Dinamo Sassari

L'Olimpia Milano sconfigge 90-78 la Dinamo Sassari davanti a 10mila tifosi biancorossi accorsi al Forum. “E’ stata una prova di squadra, uno sforzo collettivo", spiega in sala stampa coach Tom Bialaszewski che ha sostituito per questa partita Ettore Messina, colpito da un attacco influenzale. "Avevamo parlato in spogliatoio, io non ero qui per sostituire Coach Messina, ma solo per occupare il suo posto, con l’aiuto di tre eccellenti menti cestistiche, quelle di Mario Fioretti, Marco Esposito e Stefano Bizzozero. Mi hanno aiutato a gestire minuti, falli, sostituzioni, tutte queste cose.

Match spettacolare che vede i padroni di casa chiudere il primo tempo avanti di 7 punti (42-35) e allungare sino al 50-37. La reazione della squadra di Pozzecco ribalta il match con la Dinamo che chiude il terzo periodo avanti di 3 (59-62) e sale sino a un massivo vantaggio di cinque lunghezze (59-64). Ma l'ultimo quarto è un crescendo Olimpia (31-16 e 18-8 negli ultimi cinque minuti), con due triple pesantissime di Nedovic (14 punti e 5 assist) che spaccano definitivamente il match (la prima in risposta a una dell'ex Curtis Jerrells (applausi dal pubblico del Forum al momento della presentazione) che aveva portato Sassari a -1). Per Milano anche lampi di classe pura da parte di Luis Scola (15 punti con 6/8 dal campo), bene Mack in difesa e con una prova impreziosita da 10 punti (è l'americano, con Scola, che ribalta la partita da 59-64 al 67-64 del 34°), in doppia cifra anche Della Valle (12 punti, buona prestazione al rientro dall'infortunio) e Micov (10 punti). Sotto canestro Sassari fa la voce grossa con un Bilan difficile da contenere (Tarczewski soffre, anche se chiude con 8 punti e 7 rimbalzi, 6 i punti di Biligha). Non brillantissimo come in tante altre occasioni Sergio Rodriguez (4/11 dal campo e 076 da tre), ma il Chacho sa essere leader anche nelle giornate meno semplici e regala fiammate importanti nei momenti che contano, chiudendo con 8 punti e 5 assist.

"Non c’è dubbio che questa fosse una partita particolare, vista la rivalità, i ragazzi erano mentalmente pronti a giocarla, si è visto, si è visto come sono rientrati in campo dopo l’intervallo o nel quarto periodo. Ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo tentato di limitare i danni e poi riprendere ritmo, creare tiri di qualità, perché ad un centro punto avevamo smesso di costruirli. Per quanto mi riguarda, ti prepari da sempre per questi momenti, poi in questi mesi abbiamo costruito un rapporto di fiducia, tra tutti e sapevo che finché avessimo giocato all’interno del nostro sistema le cose sarebbero andate bene. In campionato ora dobbiamo trovare la continuità per continuare a giocare come stasera. Sono contento che si sia vinto”, conclude coach Bialaszewski.

Ora l'Olimpia Milano preparerà venerdì sera (ore 20.30) la trasferta di Eurolega sul campo dell’Olympiacos Pireo, mentre in campionato domenica prossima si torna al Forum contro la Grissin Bon Reggio Emilia (ore 18.30).

ARMANI EXCHANGE MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 90-78 (23-21; 42-35; 59-62)

OLIMPIA MILANO: Della Valle 12, Mack 10, Micov 12, Biligha 6, Moraschini 2, Rodriguez 8, Tarczewski 7, Nedovic 14, Cinciarini, Burns ne, Brooks 4, Scola 15. All. Bialaszewski

DINAMO SASSARI: Spissu 6, McLean 2, Bilan 17, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 7, Magro ne, Pierre 21, Gentile, Vitali 12, Jerrells 13. All. PozzeccoNote: Tiri da 2: MI 23/38, SS 15/32; Tiri da 3: MI 11/31, SS 11/26; Tiri liberi: MI 11/13, SS 15/18; Rimbalzi: MI 38 (Tarczewski 8), SS 33 (Evans 8); Assist: MI 21 (Nedovic 5), SS 9 (Bilan 3);