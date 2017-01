Olimpia Milano, lezione all'Olympiakos. Pascolo Mvp, ma è show di squadra

Eurolega: Olimpia Milano lezione all'Olympiakos (99-83)



L'EA7 batte l’Olympiacos Pireo (99-83) al Forum di Assago e gioca la miglior partita della sua Eurolega. L'Olimpia ci mette carattere, grinta, attenzione difensiva e attacca sempre con grande lucidità. Una prestazione di squadra che manda in tilt una corazzata come quella greca, reduce da otto vittorie nelle ultime nove partite. Vittoria che arriva dopo un inizio prepotente degli ospiti (10-19 all’8’) che fanno sentire il loro dominio sotto il tabellone. Milano però reagisce e trova energia dagli ingressi di Cinciarini e Dragic che cambiano l'inerzia del match sino al 37-30 dopo 18’. LOlympiacos ci mette una pezza nel finale di primo tempo e impatta sul 41-41.

L'Olimpia non cambia atteggiamento nella ripresa e non si fa condizionare dai 4 falli a testa per McLean e Raduljica a metà terzo periodo. Anzi, i ragazzi di Repesa dopo 30 minuti sono 67-61 (parziale di 26-20) grazie alla tripla di Pascolo sulla sirena. E nel quarto periodo sarà proprio Dada il protagonista dell'allungo decisivo. A quattro dalla fine Milano è 85-77 e sente la partita vicina. L'Olympiakos non c'è più, i padroni di casa non perdono l'inerzia e chiudono addirittura in doppia di cifra di vantaggio.



OLIMPIA MILANO, PASCOLO MVP, SIMON E MACVAN SUPER



Pascolo chiude con il pubblico del Forum che gli urla "MVP-MVP". Prestazione superlativa per l'ex Trento con 15 puti (tutte nel secondo tempo, 12 nell'ultimo quarto), 25 di valutazione in 16 minuti e +22 di plus/minus. Ottimo anche Kruno Simon che va in crescendo come un diesel e chiude con una prestazione totale. Oltre ai 16 punti, 5 rimbalzi, 7 assist e +27 di plus/minus. In doppia cifra anche Macvan (15 punti e 6 rimbalzi), Dragic (12 punti e una partita positiva anche in difesa), Sanders (10 punti, Rakim pian piano sta cercando la miglior condizione dopo l'infortunio) e McLean (10 punti, sofferenza all'inizio, bene nel secondo quarto). Ma al di là dei numeri merita di essere sottolineata la prestazione di Cinciarini: entra e dà tanta energia alla squadra nei 22 minuti in cui resta in campo.



REPESA: "LA MIGLIORE OLIMPIA DELL'ANNO"



“Voglio chiedere scusa ai tifosi dietro la panchina con cui ho discusso all’inizio del secondo tempo. Volevo creare un clima importante e abbiamo finito non abbracciati ma quasi. Certo abbiamo sofferto con i rimbalzi, 14 in attacco nel primo tempo. Il secondo tempo è stato il migliore della stagione. Loro hanno la miglior difesa e noi abbamo segnato quasi 100 punti. Ci serviva vincere con una squadra fisica e abbiamo risposto. Avevamo preparato il mismatch tra Pascolo e Papapetrou per con lui può essere più fisico, a differenza di quando era accoppiato a Printezis. Siamo stati bravi a nasconderlo quando avevano Printezis e Birch assieme ma Macvan è rimasto con il greco e lui ha difeso su Birch che non è così bravo in attacco vicino a canestro. Ma voglio dire che la prova di Pascolo è stata fenomenale per merito esclusivo suo”.